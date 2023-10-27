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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лилль
 
Позже
Монако
Прогнозы 60
Лилль 13.3% (8)
X 30% (18)
Монако 56.7% (34)
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Лилль
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Монако

История личных встреч

Лилль
Монако

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.58

Среднее время на гол

80
56

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.22
Диаките Бафоде 2 0.22
Андре Бенжамин 2 0.22
Языджи Юсуф 2 0.22
Жегрова Эдон 1 0.11
Уна Адам 1 0.11
Йоро Лени 1 0.11
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.56
Головин Александр 4 0.44
Минамино Такуми 3 0.33
Балогун Фоларин 3 0.33
Аклиуш Манес 3 0.33
Скардовелли Вандерсон 1 0.11
Якобс Исмаил 1 0.11
Марипан Гильермо 1 0.11
Боаду Мирон 1 0.11
Синго Вилфред 1 0.11
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Закария Денис 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
5
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
11
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
4
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
1
9%
7
30%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
27%
6
50%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0
Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1

Результаты матчей

Лилль
Монако

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лилль
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
8
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
2.
Ницца
 0:0 Заявка 10 5 5 0 10 - 4 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 18 часов 24 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

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    • Прогнозы 60
    Лилль 13.3% (8)
    X 30% (18)
    Монако 56.7% (34)
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    Прогнозы на матч Лилль - Монако

    Исход игры
    Лилль
    13.3% (8)
    Ничья
    30% (18)
    Монако
    56.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (37)
    Меньше
    35.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    96.49% (55)
    Нет
    3.51% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    46.7% (28)
    1:1 Ничья
    30% (18)
    2:1 Лилль
    10% (6)
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    Лилль
    Монако
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