Тур: 10. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Брисар Жером
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.89
0.33
Среднее время на гол
101
270
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
2.17
2.67
Среднее время на гол
41
33
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
51
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.33
|Лала Кенни
|1
|0.11
|Мунье Стив
|1
|0.11
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.11
|Камара Махди
|1
|0.11
|Брассье Лилиан
|1
|0.11
|Сатриано Мартин
|1
|0.11
|Локо Брэдли
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.89
|Хакими Ашраф
|3
|0.33
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.22
|Асенсио Марко
|2
|0.22
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.22
|Фабиан Руис
|1
|0.11
|Солер Карлос
|1
|0.11
|Витинья II
|1
|0.11
|Дембеле Усман
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
10
Брест
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
75%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
7
35%
31-45
4
44%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
33%
4
20%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0
Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2
Результаты матчей
Брест
ПСЖ
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брест
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
63
18
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Ланс
|Вахи Элю
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест - ПСЖ
Исход игры
Брест
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
97.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
39.5% (47)
0:2 ПСЖ
24.4% (29)
1:3 ПСЖ
14.3% (17)
0:1 ПСЖ
8.4% (10)
0:3 ПСЖ
5.9% (7)
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