—

У парижан же всё абсолютно наоборот. После нулевой ничьей с "Клермоном" в конце сентября и оплеухи от "Ньюкасла" в гостях в ЛЧ игроки ПСЖ расцвели и победили в трёх матчах подряд во всех турнирах: пострадали "Ренн", "Страсбург" и "Милан". Каждому сопернику гранд отгрузил по три мяча и идёт на третьем месте в чемпионате Франции с 18 баллами.

