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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Брест
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 64
Брест 3.1% (2)
X 1.6% (1)
ПСЖ 95.3% (61)
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Брест
Ничья
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Брест
ПСЖ

История личных встреч

Брест
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.89
0.33

Среднее время на гол

101
270

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

2.17
2.67

Среднее время на гол

41
33

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
51

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.33
Лала Кенни 1 0.11
Мунье Стив 1 0.11
Лис-Мелу Пьерр 1 0.11
Камара Махди 1 0.11
Брассье Лилиан 1 0.11
Сатриано Мартин 1 0.11
Локо Брэдли 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (3) 0.89
Хакими Ашраф 3 0.33
Коло-Муани Рандаль 2 0.22
Асенсио Марко 2 0.22
Рамуш Гонсалу 2 0.22
Фабиан Руис 1 0.11
Солер Карлос 1 0.11
Витинья II 1 0.11
Дембеле Усман 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Камблан Аксель 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0
Эрик Рой 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Фабиан Руис 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10
Брест
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
75%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
7
35%
31-45
4
44%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
33%
4
20%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0
Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Брест
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брест
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
2.
Ницца
 0:0 Заявка 10 5 5 0 10 - 4 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брест - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 16 часов 24 минуты.

    Главный судья: Брисар Жером

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    • Прогнозы 64
    Брест 3.1% (2)
    X 1.6% (1)
    ПСЖ 95.3% (61)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
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    Прогнозы на матч Брест - ПСЖ

    Исход игры
    Брест
    3% (2)
    Ничья
    1.5% (1)
    ПСЖ
    95.5% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.31% (45)
    Меньше
    29.69% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (43)
    Нет
    32.81% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    47% (31)
    0:2 ПСЖ
    21.2% (14)
    1:3 ПСЖ
    15.2% (10)
    0:1 ПСЖ
    6.1% (4)
    0:3 ПСЖ
    4.5% (3)
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