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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
 
Позже
Лион
Прогнозы 56
Марсель 85.7% (48)
X 5.4% (3)
Лион 8.9% (5)
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Лион

История личных встреч

Марсель
Лион

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 11 побед

36 матчей

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.11

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.59

Среднее время на гол

53
56

Всего голов

55
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.33
Оливейра Витор 2 0.22
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.11
Ндиайе Ильман 1 0.11
Мбемба Шансель 1 0.11
Жиго Самуэль 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Согло Эмран 1 0.11
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.33
Тальяфико Николас 1 0.11
Нуама Эрнест 1 0.11
Толиссо Корентен 1 (1) 0.11
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Жиго Самуэль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Диоманде Синали 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

3
3
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2
Лион
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4

Результаты матчей

Марсель
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
2.
Ницца
 0:0 Заявка 10 5 5 0 10 - 4 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 2 дня 9 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 56
    Марсель 85.7% (48)
    X 5.4% (3)
    Лион 8.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
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    4.35
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    Где смотреть матч Марсель - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Лион

    Исход игры
    Марсель
    85.5% (47)
    Ничья
    5.5% (3)
    Лион
    9.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (38)
    Меньше
    29.63% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    54.5% (30)
    2:0 Марсель
    21.8% (12)
    1:2 Лион
    9.1% (5)
    1:0 Марсель
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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