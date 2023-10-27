Тур: 10. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Марсель
Лион
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 11 побед
36 матчей
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.35
1.11
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.59
Среднее время на гол
53
56
Всего голов
55
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.33
|Оливейра Витор
|2
|0.22
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.11
|Ндиайе Ильман
|1
|0.11
|Мбемба Шансель
|1
|0.11
|Жиго Самуэль
|1
|0.11
|Унаи Аззедин
|1
|0.11
|Согло Эмран
|1
|0.11
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.11
|Нуама Эрнест
|1
|0.11
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.11
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
3
3
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2
Лион
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Результаты матчей
Марсель
Лион
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
54
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|10 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогнозы на матч Марсель - Лион
Исход игры
Марсель
85.5% (47)
Ничья
5.5% (3)
Лион
9.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
2:1 Марсель
54.5% (30)
2:0 Марсель
21.8% (12)
1:2 Лион
9.1% (5)
1:0 Марсель
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!