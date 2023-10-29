Тур: 10. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
13' ГолАдамс Акор
30' Желтая карточкаФаяд Халил
34' Желтая карточкаСуасо Габриэль
39' Желтая карточкаМагри Франк
45' Желтая карточкаКуяте Кики
2:0
63' ГолФаяд Халил
64' Желтая карточкаШмидт Никлас
3:0
72' ГолАдамс Акор
90'+6
Ход матча
13'
1:0
30'
34'
39'
45'
63'
2:0
64'
72'
3:0
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
354 Количество передач 559
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
14
Беграуи
Янис
19
Магри
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
38 Геген АксельНападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Тулуза
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.42
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.78
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.56
|Саванье Тежи
|3 (3)
|0.33
|Норден Арно
|2
|0.22
|Фаяд Халил
|1
|0.11
|Хазри Вахби
|1
|0.11
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магри Франк
|3
|0.3
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.3
|Даллинга Тийс
|2
|0.2
|Хелаберт Сесар
|1
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.1
|Николайсен Расмус
|1
|0.1
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Фаяд Халил
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шмидт Никлас
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Коста Логан
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
7
Монпелье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2
Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0
Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1
Результаты матчей
Монпелье
Тулуза
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
15
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
54
37
36
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 9
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Брест
|Брассье Лилиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 3:0 Тулуза
Исход игры
Монпелье
59.1% (68)
Ничья
31.3% (36)
Тулуза
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
39.1% (45)
1:1 Ничья
26.1% (30)
1:0 Монпелье
18.3% (21)
1:2 Тулуза
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:3 Тулуза
1.7% (2)
0:1 Тулуза
1.7% (2)
2:0 Монпелье
1.7% (2)
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