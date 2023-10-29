Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Куяте Кики получил желтую карточку от судьи

47' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Монпелье

41' Шмидт Никлас не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Ферри Жордан не смог попасть в створ ударом издали

38' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Монпелье

34' Рефери не любит споров - именно за это Суасо Габриэль сейчас получил желтую

32' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Беграуи Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

23' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Тулуза

19' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Николайсен Расмус нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

16' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Адамс Акор забивает с правой ноги!

13' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Монпелье

10' Шмидт Никлас из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

3' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля