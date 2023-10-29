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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
3:0
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
13' Гол
Адамс Акор
30' Желтая карточка
Фаяд Халил
34' Желтая карточка
Суасо Габриэль
39' Желтая карточка
Магри Франк
45' Желтая карточка
Куяте Кики
2:0
63' Гол
Фаяд Халил
64' Желтая карточка
Шмидт Никлас
3:0
72' Гол
Адамс Акор
90'+6

Ход матча

13'
Адамс Акор
(Саванье Тежи)
1:0
30'
Фаяд Халил
 
34'
 
Суасо Габриэль
39'
 
Магри Франк
45'
Куяте Кики
 
59'
 
Доннум Арон
Кассерес Кристиан
63'
Фаяд Халил
(Куяте Кики)
2:0
64'
 
Шмидт Никлас
70'
 
Даллинга Тийс
Беграуи Янис
70'
 
Хелаберт Сесар
Деслер Миккел
70'
 
Каманзи Уоррен
Скюття Наатан
72'
Адамс Акор
(Шотар Жорис)
3:0
75'
Хазри Вахби
Фаяд Халил
 
79'
 
Бангре Мамади
Суасо Габриэль
84'
Леруа Лео
Шотар Жорис
 
84'
Йебоа Келвин
Аль-Тамари Мусса
 
86'
Жюльен Кристофер
Эстев Максим
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 354 Количество передач 559
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Монпелье 59.1% (68)
X 31.3% (36)
Тулуза 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
24
Кассерес
Кристиан
4
Спирингс
Стейн
14
Беграуи
Янис
19
Магри
Франк
11
Хелаберт
Сесар
Монпелье
4-2-3-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Тулуза

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
Л1
1:2
ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.78
Аль-Тамари Мусса 5 0.56
Саванье Тежи 3 (3) 0.33
Норден Арно 2 0.22
Фаяд Халил 1 0.11
Хазри Вахби 1 0.11
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.3
Абухляль Закария 3 (1) 0.3
Даллинга Тийс 2 0.2
Хелаберт Сесар 1 0.1
Шмидт Никлас 1 0.1
Николайсен Расмус 1 0.1
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Сьерро Венсан 2 0
Шмидт Никлас 2 0
Доннум Арон 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Коста Логан 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Монпелье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
7
Монпелье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2
Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0
Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1

Результаты матчей

Монпелье
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Ренн
 1:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
10.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Ренн
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
14.
Ренн
 1:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 1 0 4 1 - 9 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Брест Брассье Лилиан 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Магри Франк пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 90'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Монпелье: 39%, Тулуза: 61%.
    • 89'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Доннум Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Куяте Кики ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Монпелье 59.1% (68)
    X 31.3% (36)
    Тулуза 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 3:0 Тулуза

    Исход игры
    Монпелье
    59.1% (68)
    Ничья
    31.3% (36)
    Тулуза
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    39.1% (45)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    1:0 Монпелье
    18.3% (21)
    1:2 Тулуза
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Тулуза
    1.7% (2)
    0:1 Тулуза
    1.7% (2)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
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