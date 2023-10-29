Тур: 10. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
Ход матча
23'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
11 Сахи ДионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Страсбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.43
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.3
|Блас Людовик
|2
|0.2
|Гуйри Амин
|2
|0.2
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.2
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.2
|Трюффер Адриен
|1
|0.1
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.1
|Доку Жереми
|1
|0.1
|Ву Кристофер
|1
|0.1
|Дуэ Дезире
|1
|0.1
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.2
|Мотиба Лебо
|2
|0.2
|Диарра Хабиб
|1
|0.1
|Эмега Эмануэль
|1
|0.1
|Сахи Дион
|1
|0.1
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
5
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
13
1
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
100%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
6
55%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0
Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0
Результаты матчей
Ренн
Страсбург
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ренн
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 9
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Брест
|Брассье Лилиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Страсбург
Исход игры
Ренн
91.4% (106)
Ничья
7.8% (9)
Страсбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
37.9% (44)
1:0 Ренн
31% (36)
2:0 Ренн
13.8% (16)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Ренн
4.3% (5)
3:0 Ренн
1.7% (2)
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