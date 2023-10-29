  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
1:0
Первый тайм: 39'
Страсбург
0'
5' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
1:0
23' Гол
Трюффер Адриен
23' Желтая карточка
Селс Матц

Ход матча

5'
 
Ньямси Жерзино
23'
Трюффер Адриен
1:0
23'
 
Селс Матц

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 115
Ренн 90.4% (104)
X 8.7% (10)
Страсбург 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Страсбург
1.51
7.65
Реклама, betboom.ru
7.20
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
33
Дуэ
Дезире
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
23
Габриэл
Анжело
10
Эмега
Эмануэль
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
Ренн
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Страсбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.3
Блас Людовик 2 0.2
Гуйри Амин 2 0.2
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.2
Мюинга Арно 2 (1) 0.2
Трюффер Адриен 1 0.1
Ассиньон Лоренс 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Ву Кристофер 1 0.1
Дуэ Дезире 1 0.1
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.2
Мотиба Лебо 2 0.2
Диарра Хабиб 1 0.1
Эмега Эмануэль 1 0.1
Сахи Дион 1 0.1
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 3 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Омари Вармед 2 0
Салах Ибрагим 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
5
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

13
1
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
100%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
6
55%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0
Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0

Результаты матчей

Ренн
Страсбург

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ренн
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Ренн
 1:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
10.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Ренн
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
14.
Ренн
 1:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 1 0 4 1 - 9 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Брест Брассье Лилиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 39'
    Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 39'
    Страсбург начинает контратаку
  • 39'
    Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 37'
    Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
  • 37'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 37'
    Эмега Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Ренн 90.4% (104)
    X 8.7% (10)
    Страсбург 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Страсбург
    1.51
    7.65
    Реклама, betboom.ru
    7.20
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 1:0 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Ренн
    91.4% (106)
    Ничья
    7.8% (9)
    Страсбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    37.9% (44)
    1:0 Ренн
    31% (36)
    2:0 Ренн
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Ренн
    4.3% (5)
    3:0 Ренн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ренн
    Страсбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     