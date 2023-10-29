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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
5' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
1:0
23' Гол
Трюффер Адриен
23' Желтая карточка
Селс Матц
45' Желтая карточка
Матич Неманья
61' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
1:1
81' Гол
Мотиба Лебо
90'+5

Ход матча

5'
 
Ньямси Жерзино
23'
Трюффер Адриен
1:0
23'
 
Селс Матц
45'
Матич Неманья
 
58'
 
Гамейро Кевин
Габриэл Анжело
58'
 
Мотиба Лебо
Сахи Дион
61'
Ассиньон Лоренс
 
70'
Террье Мартен
Мюинга Арно
 
70'
Дуэ Гела
Ассиньон Лоренс
 
76'
Сантамария Батист
Матич Неманья
 
76'
 
Деминге Джесси
Мванга Жуниор
76'
 
Гильберт Фредерик
Эмега Эмануэль
81'
1:1
Мотиба Лебо
82'
Ридер Фабиан
Блас Людовик
 
82'
Салах Ибрагим
Гуйри Амин
 
86'
 
Соболь Эдуард
Делен Тома

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 491 Количество передач 305
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ренн 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Страсбург 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
33
Дуэ
Дезире
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
23
Габриэл
Анжело
10
Эмега
Эмануэль
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
Ренн
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Страсбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.3
Блас Людовик 2 0.2
Гуйри Амин 2 0.2
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.2
Мюинга Арно 2 (1) 0.2
Трюффер Адриен 1 0.1
Ассиньон Лоренс 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Ву Кристофер 1 0.1
Дуэ Дезире 1 0.1
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.3
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.2
Диарра Хабиб 1 0.1
Эмега Эмануэль 1 0.1
Сахи Дион 1 0.1
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 4 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Омари Вармед 2 0
Салах Ибрагим 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
1
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
5
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

14
2
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
100%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
4
24%
4
50%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
6
50%
5
31%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0
Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0

Результаты матчей

Ренн
Страсбург

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Ренн
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
9.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Страсбург: 39%.
  • 95'
    Дукуре Исмаэль из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Дукуре Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 91'
      Деминге Джесси не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Страсбург: 39%.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Баква Дилан
    • 90'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем
    • 90'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ренн 91.4% (106)
    X 7.8% (9)
    Страсбург 0.9% (1)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Ренн
    91.4% (106)
    Ничья
    7.8% (9)
    Страсбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    37.9% (44)
    1:0 Ренн
    31% (36)
    2:0 Ренн
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Ренн
    4.3% (5)
    3:0 Ренн
    1.7% (2)
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