Тур: 10. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
0'
5' Желтая карточкаНьямси Жерзино
1:0
23' ГолТрюффер Адриен
23' Желтая карточкаСелс Матц
45' Желтая карточкаМатич Неманья
61' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
1:1
81' ГолМотиба Лебо
90'+5
Ход матча
23'
1:0
23'
45'
58'
61'
81'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
491 Количество передач 305
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
11 Сахи ДионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Страсбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.43
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.3
|Блас Людовик
|2
|0.2
|Гуйри Амин
|2
|0.2
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.2
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.2
|Трюффер Адриен
|1
|0.1
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.1
|Доку Жереми
|1
|0.1
|Ву Кристофер
|1
|0.1
|Дуэ Дезире
|1
|0.1
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.3
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.2
|Диарра Хабиб
|1
|0.1
|Эмега Эмануэль
|1
|0.1
|Сахи Дион
|1
|0.1
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
1
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
5
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
100%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
5
50%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
4
24%
4
50%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
6
50%
5
31%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0
Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0
Результаты матчей
Ренн
Страсбург
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Ренн
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 9
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Страсбург
Исход игры
Ренн
91.4% (106)
Ничья
7.8% (9)
Страсбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
37.9% (44)
1:0 Ренн
31% (36)
2:0 Ренн
13.8% (16)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Ренн
4.3% (5)
3:0 Ренн
1.7% (2)
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