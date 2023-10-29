Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

87' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Матч возобновлен

86' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Гамейро Кевин пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Страсбург

81' Команда Страсбург сравняла счет! Игра продолжается!

81' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Г О О О О Л - Мотиба Лебо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

81' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Люка Перрен нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Ренн

78' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Ренн

77' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Баква Дилан нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

76' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Омари Вармед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Блас Людовик наказан за толчок Люка Перрен

72' Удар от ворот произведет Ренн

72' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Удар от ворот произведет Страсбург

70' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

68' Мюинга Арно из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Ренн

67' Делен Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Страсбург

66' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

66' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

61' Ассиньон Лоренс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Люка Перрен успешно блокирует удар.

60' Люка Перрен наказан за толчок Дуэ Дезире

59' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

55' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

54' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно

51' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Ренн

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.