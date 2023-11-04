Тур: 12. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
30'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
14
Диаките
Умар
33
Бирман
Тимо
16
Henry
Rorig
26
Dave
Gnaase
10
Вридт
Квази
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Диаките УмарЗащитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
-
16 Henry RorigПолузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Оснабрюк
Хольштайн Киль
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.71
1.63
Среднее время на гол
33
55
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
2
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|4
|0.33
|Конте Кристиан
|2
|0.17
|Florian Kleinhansl
|1
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.08
|Диаките Умар
|1
|0.08
|Dave Gnaase
|1
|0.08
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.08
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.25
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.25
|Роте Том
|2
|0.17
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.17
|Беккер Тимо
|2
|0.17
|Холтби Льюис
|1
|0.08
|Зандер Филипп
|1
|0.08
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1
|0.08
|Стернер Йонас
|1
|0.08
|Nicolai Remberg
|1
|0.08
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Dave Gnaase
|4
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Теше Роберт
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
Оснабрюк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
2
5
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хольштайн Киль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
1
6%
76-90
Пропущено
27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
11%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
7
26%
5
28%
61-75
6
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1
Результаты матчей
Оснабрюк
Хольштайн Киль
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|7.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|24 - 22
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|11.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|18 - 25
|13
|15.
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|17.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|11 - 27
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|15.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5