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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Оснабрюк
1:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
30' Желтая карточка
Стернер Йонас
1:0
55' Гол
Dave Gnaase
67' Желтая карточка
Холтби Льюис
84' Желтая карточка
Коменда Марко
86' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
1:1
90' Гол
Пихлер Бенедикт
90'+7

Ход матча

30'
 
Стернер Йонас
46'
 
Порат Финн
Nicolai Remberg
55'
Dave Gnaase
(Erik Engelhardt)
1:0
58'
 
Пихлер Бенедикт
Матино Сюто
58'
 
Симакала Ба-Муака
Стернер Йонас
67'
 
Холтби Льюис
67'
 
Арп Янн-Фите
Роте Том
76'
 
Меес Джошуа
Беккер Тимо
79'
Тальхаммер Максимилиан
Теше Роберт
 
79'
Конте Кристиан
Вридт Квази
 
84'
 
Коменда Марко
86'
Кюизанс Микаэль
 
90'
Гьямфи Максвелл
Henry Rorig
 
90'
1:1
Пихлер Бенедикт

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 460
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
14
Диаките
Умар
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
16
Henry
Rorig
26
Dave
Gnaase
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
3
Florian
Kleinhansl
10
Вридт
Квази
9
Erik
Engelhardt
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
32
Стернер
Йонас
22
Nicolai
Remberg
6
Marko
Ivezic
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
Оснабрюк
3-5-2
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Оснабрюк
Хольштайн Киль

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:3
Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
2:4
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
0:1
Б3
3:2
Б3
1:0
Б3
2:1
Б3
4:0
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.71
1.63

Среднее время на гол

33
55

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 4 0.33
Dave Gnaase 2 0.17
Конте Кристиан 2 0.17
Florian Kleinhansl 1 0.08
Теше Роберт 1 0.08
Диаките Умар 1 0.08
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.08
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 4 0.33
Скрибски Стивен 3 (1) 0.25
Роте Том 2 0.17
Матино Сюто 2 (1) 0.17
Беккер Тимо 2 0.17
Холтби Льюис 1 0.08
Зандер Филипп 1 0.08
Фридьонссон Хольмберт 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.08
Стернер Йонас 1 0.08
Nicolai Remberg 1 0.08
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 4 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Теше Роберт 2 0
Вридт Квази 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Беккер Тимо 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
2
Оснабрюк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

2
5
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Хольштайн Киль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
23%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
7
37%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

28
19
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
11%
4
21%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
25%
5
26%
61-75
7
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1

Результаты матчей

Оснабрюк
Хольштайн Киль

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
5.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Магдебург Атик Бариш 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Стернер Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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