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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Гамбург
2:0
Второй тайм: 81'
Магдебург
0'
1:0
9' Гол
Бенеш Ласло
43' Желтая карточка
Атик Бариш
2:0
72' Гол
Джатта Бейкери
78' Красная карточка
Daniel Elfadli

Ход матча

9'
Бенеш Ласло
1:0
43'
 
Атик Бариш
59'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
59'
Пореба Лукаш
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
59'
Жан-Люк Домпе
Ферай Иммануэль
 
72'
Джатта Бейкери
2:0
78'
 
Daniel Elfadli

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Магдебург
1.60
5.15
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
35
Амброзиус
Стефан
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Гамбург
4-3-3
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 8 0.67
Бенеш Ласло 7 (3) 0.58
Джатта Бейкери 3 0.25
Мухайм Миро 2 0.17
Рейс Людовит 1 0.08
Мефферт Йонас 1 0.08
Жан-Люк Домпе 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.33
Гнака Силас 3 0.25
Кастаньос Люк 3 0.25
Connor Krempicki 2 0.17
Арслан Ахмет 2 0.17
Атик Бариш 1 0.08
Jason Ceka 1 0.08
Конде Амара 1 0.08
Leon Bell 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Бокхорн Эберт 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 4 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рамос Гильерме 2 1
Мефферт Йонас 3 0
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Бокхорн Эберт 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Ито Тацуя 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
5
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
10
Гамбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
4
44%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
56%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1
Магдебург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4

Результаты матчей

Гамбург
Магдебург

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
7
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 2:0 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
14.
Магдебург
 0:2 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2:0 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
5.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Магдебург
 0:2 5 2 2 1 11 - 9 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 2:0 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 0:2 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Магдебург
1.60
5.15
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4.70
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Гамбург
Магдебург
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