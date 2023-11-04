Тур: 12. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
1:0
9' ГолБенеш Ласло
43' Желтая карточкаАтик Бариш
2:0
72' ГолДжатта Бейкери
78' Красная карточкаDaniel Elfadli
Ход матча
9'
1:0
43'
59'
72'
2:0
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
41 Меджид ОмарПолузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Магдебург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|8
|0.67
|Бенеш Ласло
|7 (3)
|0.58
|Джатта Бейкери
|3
|0.25
|Мухайм Миро
|2
|0.17
|Рейс Людовит
|1
|0.08
|Мефферт Йонас
|1
|0.08
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.33
|Гнака Силас
|3
|0.25
|Кастаньос Люк
|3
|0.25
|Connor Krempicki
|2
|0.17
|Арслан Ахмет
|2
|0.17
|Атик Бариш
|1
|0.08
|Jason Ceka
|1
|0.08
|Конде Амара
|1
|0.08
|Leon Bell
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
|Бокхорн Эберт
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рамос Гильерме
|2
|1
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Leon Bell
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
5
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
10
Гамбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
4
44%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
56%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
6
27%
3
15%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1
Магдебург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4
Результаты матчей
Гамбург
Магдебург
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
38
38
110
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|2:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 21
|18
|11.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|14.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 28
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|10.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 2