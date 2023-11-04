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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 56800
Гамбург
2:0
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
9' Гол
Бенеш Ласло
43' Желтая карточка
Атик Бариш
2:0
72' Гол
Джатта Бейкери
78' Красная карточка
Daniel Elfadli
83' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
87' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
90'+5

Ход матча

9'
Бенеш Ласло
1:0
43'
 
Атик Бариш
59'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
59'
Пореба Лукаш
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
59'
Жан-Люк Домпе
Ферай Иммануэль
 
72'
Джатта Бейкери
(Жан-Люк Домпе)
2:0
78'
 
Daniel Elfadli
82'
 
Alexander Nollenberger
Шулер Лука
82'
 
Конде Амара
Атик Бариш
83'
 
Бокхорн Эберт
84'
Немет Ондраш
Глацель Роберт
 
87'
Амброзиус Стефан
 
90'
Кран Элайджа
Мефферт Йонас
 
90'
Хайер Моритц
Бенеш Ласло
 
90'
 
Лоуренс Джеймс
Гнака Силас

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 471 Количество передач 554
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
35
Амброзиус
Стефан
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Гамбург
4-3-3
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 8 0.67
Бенеш Ласло 7 (3) 0.58
Джатта Бейкери 3 0.25
Мухайм Миро 2 0.17
Жан-Люк Домпе 1 0.08
Рейс Людовит 1 0.08
Мефферт Йонас 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.33
Гнака Силас 3 0.25
Кастаньос Люк 3 0.25
Connor Krempicki 2 0.17
Арслан Ахмет 2 0.17
Атик Бариш 1 0.08
Jason Ceka 1 0.08
Конде Амара 1 0.08
Leon Bell 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Бокхорн Эберт 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 4 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рамос Гильерме 2 1
Мефферт Йонас 3 0
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Бокхорн Эберт 3 0
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Daniel Elfadli 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Ито Тацуя 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
5
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
10
Гамбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Магдебург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
4
44%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
56%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
13%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
23%
5
24%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1
Магдебург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4

Результаты матчей

Гамбург
Магдебург

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
8
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
5.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Бенеш Ласло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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