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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:1
Второй тайм: 48'
Гройтер Фюрт
0'
13' Желтая карточка
Аста Симон
16' Желтая карточка
Рашль Тобиас
0:1
22' Гол
Юнг Гидеон
41' Желтая карточка
Сольдо Никола

Ход матча

13'
 
Аста Симон
16'
Рашль Тобиас
 
22'
0:1
Юнг Гидеон
(Грин Джулиан)
32'
 
Oualid Mhamdi
Аста Симон
41'
Сольдо Никола
 
46'
Опоку Аарон
Сольдо Никола
 
46'
Клемент Филипп
Рашль Тобиас
 
46'
Редондо Кенни
Тачи Ричмонд
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гройтер Фюрт
6.40
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3.90
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3.25
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Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.5
Томяк Борис 4 (2) 0.33
Риттер Марлон 3 0.25
Тачи Ричмонд 2 0.17
Краус Кевин II 2 (1) 0.17
Циммер Жан 1 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.08
Рашль Тобиас 1 0.08
Бойд Терренс 1 0.08
Опоку Аарон 1 0.08
Нихус Юлиан 1 0.08
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.33
Лемперте Тим 3 0.25
Абиама Диксон 3 0.25
Михальски Дамян 3 0.25
Грин Джулиан 2 0.17
Зиб Арминдо 2 0.17
Юнг Гидеон 1 0.08
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пухач Тымотеуш 4 0
Томяк Борис 2 1
Редондо Кенни 3 0
Нихус Юлиан 3 0
Бойд Терренс 2 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Сольдо Никола 2 0
Луте Андреас 0 1
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 2 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Аста Симон 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
13
Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
13%
2
67%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
13%
4
24%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
13%
5
29%
29%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
5
28%
16-30
4
18%
5
28%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Точный счет

3:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 55%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
3
8
6
5
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 0:0 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 1:0 12 5 3 4 19 - 17 18
7.
Кайзерслаутерн
 0:1 12 5 3 4 24 - 22 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 0:1 12 5 3 4 18 - 20 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Шальке 04
 1:0 12 4 1 7 18 - 25 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 0:0 12 1 4 7 11 - 27 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 0:1 7 4 1 2 16 - 11 13
5.
Нюрнберг
 0:1 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 1:0 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 0:0 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 0:1 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 0:1 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 1 2 3 4 - 11 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 1:0 7 1 1 5 7 - 16 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 0:0 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Магдебург Атик Бариш 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Сольдо Никола получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Аста Симон уходит с поля. Oualid Mhamdi выходит вместо него
  • 22'
    Грин Джулиан сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Юнг Гидеон бьет в цель!
  • 16'
    Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Аста Симон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гройтер Фюрт
6.40
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3.90
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3.25
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