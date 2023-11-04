Тур: 12. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
0:1
Второй тайм: 48'
0'
13' Желтая карточкаАста Симон
16' Желтая карточкаРашль Тобиас
0:1
22' ГолЮнг Гидеон
41' Желтая карточкаСольдо Никола
Ход матча
13'
16'
22'
0:1
41'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Среднее время на гол
67
115
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.5
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.33
|Риттер Марлон
|3
|0.25
|Тачи Ричмонд
|2
|0.17
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.17
|Циммер Жан
|1
|0.08
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.08
|Рашль Тобиас
|1
|0.08
|Бойд Терренс
|1
|0.08
|Опоку Аарон
|1
|0.08
|Нихус Юлиан
|1
|0.08
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.33
|Лемперте Тим
|3
|0.25
|Абиама Диксон
|3
|0.25
|Михальски Дамян
|3
|0.25
|Грин Джулиан
|2
|0.17
|Зиб Арминдо
|2
|0.17
|Юнг Гидеон
|1
|0.08
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Томяк Борис
|2
|1
|Редондо Кенни
|3
|0
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Рашль Тобиас
|2
|0
|Сольдо Никола
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|2
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Аста Симон
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
3
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
13
Кайзерслаутерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
13%
2
67%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
13%
4
24%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
13%
5
29%
29%
61-75
5
22%
1
6%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
5
28%
16-30
4
18%
5
28%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
1
5%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Точный счет
3:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 55%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
38
65
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|7.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|24 - 22
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|11.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|18 - 25
|13
|15.
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|17.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|11 - 27
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|15.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5