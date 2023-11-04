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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
13' Желтая карточка
Аста Симон
16' Желтая карточка
Рашль Тобиас
0:1
22' Гол
Юнг Гидеон
41' Желтая карточка
Сольдо Никола
52' Желтая карточка
Краль Юлиан
0:2
54' Пенальти
Грин Джулиан
62' Желтая карточка
Петков Лукас
69' Красная карточка
Томяк Борис
90'+11

Ход матча

13'
 
Аста Симон
16'
Рашль Тобиас
 
22'
0:1
Юнг Гидеон
(Грин Джулиан)
32'
 
Oualid Mhamdi
Аста Симон
41'
Сольдо Никола
 
46'
Опоку Аарон
Сольдо Никола
 
46'
Клемент Филипп
Рашль Тобиас
 
46'
Редондо Кенни
Тачи Ричмонд
 
52'
Краль Юлиан
 
54'
0:2
Грин Джулиан
57'
 
Михальски Дамян
Иттер Джанлука
62'
 
Петков Лукас
69'
Томяк Борис
 
78'
Нихус Юлиан
Риттер Марлон
 
78'
 
Србени Деннис
Зиб Арминдо
78'
 
Абиама Диксон
Oualid Mhamdi
86'
Ганслик Даниэль
Опоку Аарон
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 514 Количество передач 362
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.5
Томяк Борис 4 (2) 0.33
Риттер Марлон 3 0.25
Тачи Ричмонд 2 0.17
Краус Кевин II 2 (1) 0.17
Циммер Жан 1 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.08
Рашль Тобиас 1 0.08
Бойд Терренс 1 0.08
Опоку Аарон 1 0.08
Нихус Юлиан 1 0.08
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.33
Грин Джулиан 3 (1) 0.25
Лемперте Тим 3 0.25
Абиама Диксон 3 0.25
Михальски Дамян 3 0.25
Зиб Арминдо 2 0.17
Юнг Гидеон 1 0.08
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Редондо Кенни 3 0
Нихус Юлиан 3 0
Бойд Терренс 2 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Сольдо Никола 2 0
Луте Андреас 0 1
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 2 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Аста Симон 1 0
Петков Лукас 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
13
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
13%
2
40%
1-15
6
38%
1
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
13%
4
21%
1-15
7
30%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
5
22%
1
5%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
5
28%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
1
4%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
3
3
5
2
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
4
8
6
6
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
5.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Магдебург Атик Бариш 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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