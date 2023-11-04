Тур: 12. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
4' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
15' Желтая карточкаШлаймер Лукас
0:1
36' ГолДрекслер Доминик
1:1
47' ГолФлик Флориан
69' Желтая карточкаМёркин Дерри
74' Желтая карточкаХорн Яннес
75' Желтая карточкаБраун Натаниэль
80' Желтая карточкаФиль Кристиан
1:2
89' ГолЛатца Данни
90' Желтая карточкаКастроп Йенс
90'+8
Ход матча
15'
36'
47'
1:1
69'
74'
75'
80'
89'
1:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
311 Количество передач 309
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Finn Jeltsch
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Шальке 04
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
19 матчей
21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
2.05
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
43
81
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|5 (2)
|0.42
|Шлаймер Лукас
|2
|0.17
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.17
|Окунуки Кандзи
|2
|0.17
|Голлер Беньямин
|2
|0.17
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.08
|Хаяси Даити
|1
|0.08
|Флик Флориан
|1
|0.08
|Кастроп Йенс
|1
|0.08
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.25
|Караман Кенан
|2
|0.17
|Оуведжан Томас
|2
|0.17
|Теродде Симон
|2
|0.17
|Ласм Бриан
|2
|0.17
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.17
|Мёркин Дерри
|1
|0.08
|Темпельман Лино
|1
|0.08
|Форсан Эудраого
|1
|0.08
|Латца Данни
|1
|0.08
|Дрекслер Доминик
|1
|0.08
|Мор Тобиас
|1
|0.08
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Хорн Яннес
|3
|0
|Маркес Иван
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Браун Натаниэль
|2
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Мёркин Дерри
|3
|0
|Караман Кенан
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
7
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шальке 04
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
10
Нюрнберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Шальке 04
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
6
30%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
8
32%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3
Результаты матчей
Нюрнберг
Шальке 04
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
66
57
210
48
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 2