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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Нюрнберг
1:2
Конец матча
Шальке 04
0'
4' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
15' Желтая карточка
Шлаймер Лукас
0:1
36' Гол
Дрекслер Доминик
1:1
47' Гол
Флик Флориан
69' Желтая карточка
Мёркин Дерри
74' Желтая карточка
Хорн Яннес
75' Желтая карточка
Браун Натаниэль
80' Желтая карточка
Филь Кристиан
1:2
89' Гол
Латца Данни
90' Желтая карточка
Кастроп Йенс
90'+8
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
1
Ферманн
Ральф
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
41
Матричани
Хеннинг
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
24
Дрекслер
Доминик
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
Нюрнберг
4-3-3
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Шальке 04

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

19 матчей

21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б
1:1
Б
5:2
К
2:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:1
К
3:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

2.05
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

43
81

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 5 (2) 0.42
Шлаймер Лукас 2 0.17
Хандверкер Тим 2 (1) 0.17
Окунуки Кандзи 2 0.17
Голлер Беньямин 2 0.17
Лохкемпер Феликс 1 0.08
Гиамера Ян 1 0.08
Хаяси Даити 1 0.08
Флик Флориан 1 0.08
Кастроп Йенс 1 0.08
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.25
Караман Кенан 2 0.17
Оуведжан Томас 2 0.17
Теродде Симон 2 0.17
Ласм Бриан 2 0.17
Yusuf Kabadayi 2 0.17
Мёркин Дерри 1 0.08
Темпельман Лино 1 0.08
Форсан Эудраого 1 0.08
Латца Данни 1 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.08
Мор Тобиас 1 0.08
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 0
Матения Кристиан 2 1
Хорн Яннес 3 0
Маркес Иван 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Браун Натаниэль 2 0
Гиамера Ян 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Флик Флориан 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Бруннер Седрик 3 0
Мёркин Дерри 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шальке 04
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
10
Нюрнберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Шальке 04
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
6
30%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
8
32%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Шальке 04

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
3.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
4.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
10.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
11.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
16.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
5.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Магдебург Атик Бариш 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
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