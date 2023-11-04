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Здравствуйте, дорогие любители футбола!вместе с грозненским "Ахматом" и воронежским "Факелом" открывают 14-й тур Российской премьер-лиги! Матч, до которого остаётся менее часа, пройдёт сегодня в Грозном на "Ахмат Арене" впо московскому времени. Устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном, нас ожидает интригующая игра! Прокомментирую для Вас её я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать!