Тур: 14. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Ахмат
Факел
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|4 (3)
|0.31
|Тимофеев Артём
|2
|0.15
|Ильин Владимир
|2
|0.15
|Бериша Бернард
|1
|0.08
|Ковачев Светослав
|1
|0.08
|Камило Рейжерс
|1
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.08
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.08
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|5 (2)
|0.38
|Якимов Вячеслав
|2
|0.15
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Моцпан Никита
|1
|0.08
|Максимов Максим
|1
|0.08
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Харин Евгений
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Марков Евгений
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Ахмат
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Факел
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
6
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
4
80%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
75%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
14
12
12 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
6
43%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
9
56%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Факел
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
310
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Факел
Исход игры
Ахмат
55% (93)
Ничья
22.5% (38)
Факел
22.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
40% (48)
Меньше
60% (72)
Обе команды забьют
Да
64.17% (77)
Нет
35.83% (43)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
24.9% (42)
1:0 Ахмат
19.5% (33)
1:1 Ничья
17.2% (29)
0:0 Ничья
3% (5)
1:2 Факел
2.4% (4)
2:0 Ахмат
1.8% (3)
3:1 Ахмат
1.2% (2)
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