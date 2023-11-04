  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Факел
Прогнозы 166
Ахмат 55.4% (92)
X 22.9% (38)
Факел 21.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Факел
2.00
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ахмат
Факел

История личных встреч

Ахмат
Факел

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 (3) 0.31
Тимофеев Артём 2 0.15
Ильин Владимир 2 0.15
Бериша Бернард 1 0.08
Ковачев Светослав 1 0.08
Камило Рейжерс 1 0.08
Олейников Иван 1 0.08
Агаларов Гамид 1 (1) 0.08
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 5 (2) 0.38
Якимов Вячеслав 2 0.15
Альшин Ильнур 1 0.08
Моцпан Никита 1 0.08
Максимов Максим 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 3 0
Камилов Владислав 3 0
Швец Антон 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Марков Евгений 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Ахмат
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Факел
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
4
80%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
75%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
12
12 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
6
43%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
9
56%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0
Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Факел

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru вместе с грозненским "Ахматом" и воронежским "Факелом" открывают 14-й тур Российской премьер-лиги! Матч, до которого остаётся менее часа, пройдёт сегодня в Грозном на "Ахмат Арене" в 16:30 по московскому времени. Устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном, нас ожидает интригующая игра! Прокомментирую для Вас её я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 166
Ахмат 55.4% (92)
X 22.9% (38)
Факел 21.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Факел
2.00
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ахмат - Факел онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат - Факел

Исход игры
Ахмат
55% (93)
Ничья
22.5% (38)
Факел
22.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
40% (48)
Меньше
60% (72)
Обе команды забьют
Да
64.17% (77)
Нет
35.83% (43)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
24.9% (42)
1:0 Ахмат
19.5% (33)
1:1 Ничья
17.2% (29)
0:0 Ничья
3% (5)
1:2 Факел
2.4% (4)
2:0 Ахмат
1.8% (3)
3:1 Ахмат
1.2% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ахмат
Факел
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 