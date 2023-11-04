  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Балтика
0:0
Первый тайм: 23'
Зенит
0'
Прогнозы 166
Балтика 10.8% (18)
X 7.2% (12)
Зенит 81.9% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Зенит
5.40
Реклама, pari.ru
3.80
Реклама, ligastavok.ru
1.76
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
21
Остойич
Иван
4
Гассама
Натан
26
Радмановац
Никола
13
Сото
Гильермо
6
Кузьмин
Максим
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
7
Фернандес
Роберто
II
18
Энрикес
Анхело
9
Гузина
Гедеон
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
55
Родригао
де
Соуза
25
Эракович
Страхинья
4
Круговой
Данил
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Маркус
3
Дуглас
Сантос
31
Мантуан
Густаво
33
Сергеев
Иван
30
Кассьерра
Матео
Балтика
3-5-2
Зенит
3-4-3

История личных встреч

Балтика
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:1
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.21
Гузина Гедеон 2 0.14
Мусаев Тамерлан 2 0.14
Кузьмин Максим 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Пряхин Сергей 1 0.07
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 10 0.71
Сергеев Иван 4 0.29
Вендел Маркус 4 0.29
Клаудиньо 3 (1) 0.21
Мантуан Густаво 2 0.14
Дуглас Сантос 1 0.07
Мостовой Андрей 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Остойич Иван 2 0
Сото Гильермо 2 0
Гассама Натан 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Зенит
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

0
11
Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Зенит
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
4
31%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Забито

10
26
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
0
0%
4
15%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
4
40%
7
27%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
19%
4
29%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0
Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2
Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0

Результаты матчей

Балтика
Зенит

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
10.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
12.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
13.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 0:0 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Факел Марков Евгений 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    23'
    Бистрович со штрафного направляет мяч в гущу игроков, Родригао опережает Остойича и пробивает головой рядом со штангой собственных ворот!
  • Фол, нарушение
    22'
    Прессингует Гузина Кержакова в штрафной соперника, не без труда Михаил выбивает мяч, а Вендел фолит против Осипова.
  • 21'
    Снова прибегают хозяева к забросу в чужую штрафную, не удается Энрикесу дотянуться до мяча.
  • 19'
    Никак не удается "Зениту" приблизиться к штрафной площади соперника, "Балтика" спокойно сдерживает атакующие потуги чемпиона.
  • 17'
    Отметим, что "Балтика" все свои очки в этом чемпионате набирает исключительно дома, так что и сегодня публика рассчитывает на успех в игре с чемпионом.
  • 16'
    Контролирует мяч "Зенит" в эти минуты, "Балтик" сейчас в высокий прессинг не идет.
  • 14'
    Оказали помощь Круговому, возвращается левый защитник сине-бело-голубых на поле.
  • Травма, повреждение
    13'
    Круговому достается локтем по лицу в верховой борьбе с Энрикесом, кровотечение открылось у Данила.
  • 12'
    Атака хозяев через левый фланг завершается новой подачей в штрафную, но борьба на втором этаже остается за игроками "Зенита".
  • 11'
    Добираются гости до штрафной соперника, однако Радмановц зажигает свечу, а мяч достается Латышонку.
  • 9'
    Пока без острых моментов проходит стартовый отрезок встречи, ничего опасного командам создать не удается.
  • 7'
    На неделе команды играли в заключительном кубковом туре и добились побед, дружно шагнув в плей-офф Пути РПЛ. "Балтика" и вовсе крупно победила "Ахмат" - 4:1.
  • 5'
    Атака "Балтики" левым флангом завершается подачей в штрафную - Кержаков на выходе мяч забирает.
  • 4'
    Напомним, что команды успели сыграть в Кубке России в этом сезоне, обменявшись домашними победами. В Калининграде единственный гол забил Энрикес.
  • Офсайд
    2'
    Сергеев после передачи из глубины поля вываливается на рандеву с Латышонком и отправляет мяч в штангу, Кассьерра на добивании отправляет снаряд в сетку, однако в момент передачи Иван оказался в офсайде!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Зенит.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.76. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.76 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Балтика 0:0 Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Зенит

    Исход игры
    Балтика
    11.6% (20)
    Ничья
    8.1% (14)
    Зенит
    80.2% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (70)
    Меньше
    44.44% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    60.32% (76)
    Нет
    39.68% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    27.3% (47)
    0:2 Зенит
    20.3% (35)
    1:3 Зенит
    8.7% (15)
    0:1 Зенит
    7.6% (13)
    1:1 Ничья
    4.1% (7)
    2:2 Ничья
    2.3% (4)
    2:1 Балтика
    1.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Зенит
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     