Контролирует мяч "Зенит" в эти минуты, "Балтик" сейчас в высокий прессинг не идет.

Отметим, что "Балтика" все свои очки в этом чемпионате набирает исключительно дома, так что и сегодня публика рассчитывает на успех в игре с чемпионом.

Никак не удается "Зениту" приблизиться к штрафной площади соперника, "Балтика" спокойно сдерживает атакующие потуги чемпиона.

Снова прибегают хозяева к забросу в чужую штрафную, не удается Энрикесу дотянуться до мяча.

Прессингует Гузина Кержакова в штрафной соперника, не без труда Михаил выбивает мяч, а Вендел фолит против Осипова.

Бистрович со штрафного направляет мяч в гущу игроков, Родригао опережает Остойича и пробивает головой рядом со штангой собственных ворот!

13' Круговому достается локтем по лицу в верховой борьбе с Энрикесом, кровотечение открылось у Данила.

12' Атака хозяев через левый фланг завершается новой подачей в штрафную, но борьба на втором этаже остается за игроками "Зенита".

11' Добираются гости до штрафной соперника, однако Радмановц зажигает свечу, а мяч достается Латышонку.

9' Пока без острых моментов проходит стартовый отрезок встречи, ничего опасного командам создать не удается.

7' На неделе команды играли в заключительном кубковом туре и добились побед, дружно шагнув в плей-офф Пути РПЛ. "Балтика" и вовсе крупно победила "Ахмат" - 4:1.

5' Атака "Балтики" левым флангом завершается подачей в штрафную - Кержаков на выходе мяч забирает.

4' Напомним, что команды успели сыграть в Кубке России в этом сезоне, обменявшись домашними победами. В Калининграде единственный гол забил Энрикес.