Тур: 14. Стадион: Ростех Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Балтика
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.23
|Гузина Гедеон
|2
|0.15
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.15
|Кузьмин Максим
|1
|0.08
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Пряхин Сергей
|1
|0.08
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|10
|0.77
|Сергеев Иван
|4
|0.31
|Вендел Маркус
|4
|0.31
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.23
|Мантуан Густаво
|2
|0.15
|Дуглас Сантос
|1
|0.08
|Мостовой Андрей
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Зенит
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
0
11
Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Зенит
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
13
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
4
31%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Забито
10
26
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
0
0%
4
15%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
4
40%
7
27%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
19%
4
29%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0
Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2
Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0
Результаты матчей
Балтика
Зенит
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Балтика
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Зенит
Исход игры
Балтика
11.5% (6)
Ничья
11.5% (6)
Зенит
76.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
55.81% (24)
Нет
44.19% (19)
Популярный счёт
0:2 Зенит
30.8% (16)
1:2 Зенит
21.2% (11)
1:3 Зенит
9.6% (5)
1:1 Ничья
9.6% (5)
2:1 Балтика
3.8% (2)
0:1 Зенит
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!