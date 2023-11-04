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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Скалица
1:0
Перерыв
Ружомберок
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Симон Габриэл

Ход матча

21'
Симон Габриэл
1:0
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Скалица
Ничья
Ружомберок
2.70
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4.10
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7.60
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Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
34
Фрюхвальд
Томаш
4
Лютеран
Оливер
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
6
Мудры
Тимотей
10
Шефчик
Самуэль
14
Гладик
Ян
11
Лавринчик
Самуэль
Скалица
4-2-3-1
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Ружомберок

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:1
К
1:1
С
2:0
С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
69

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.15
Daniel Smekal 2 0.15
Матеёв Роберт 2 0.15
Подгорин Оливер 2 0.15
Яо Янн Майкл 1 0.08
Denis Baumgartner 1 0.08
Власко Ян 1 (1) 0.08
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.23
Домонкос Кристоф 3 0.23
Шефчик Самуэль 2 0.15
Хриен Мартин 1 0.08
Лавринчик Самуэль 1 0.08
Бобчек Томаш 1 0.08
Тучны Адам 1 0.08
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 2 1
Michael Ranko 3 0
Ondrej Rudzan 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Mario Holly 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Юнас Мартин 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Мрва Марио 2 1
Хриен Мартин 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
6
Скалица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
3
75%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
42%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
2
14%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0
Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1

Результаты матчей

Скалица
Ружомберок

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Скалица
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 13 9 3 1 29 - 12 30
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Спартак Трнава
 1:0 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Тренчин
 0:0 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 13 5 5 3 24 - 19 20
8.
Скалица
 1:0 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 0:1 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 0:0 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 0:1 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 1:1 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Скалица
 1:0 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 1:0 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 1:0 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 1:1 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Тренчин
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 0:0 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 0:1 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:1 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Симон Габриэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Скалица
Ничья
Ружомберок
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