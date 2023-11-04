Тур: 13. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
1:0
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
22 Mario Holly
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Скалица
Ружомберок
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Среднее время на гол
225
64
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
69
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.15
|Daniel Smekal
|2
|0.15
|Матеёв Роберт
|2
|0.15
|Подгорин Оливер
|2
|0.15
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Denis Baumgartner
|1
|0.08
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.23
|Домонкос Кристоф
|3
|0.23
|Шефчик Самуэль
|2
|0.15
|Хриен Мартин
|1
|0.08
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.08
|Бобчек Томаш
|1
|0.08
|Тучны Адам
|1
|0.08
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|2
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Ondrej Rudzan
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
6
Скалица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
15
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
3
75%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
42%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
2
14%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0
Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1
Результаты матчей
Скалица
Ружомберок
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Скалица
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|9
|3
|1
|29 - 12
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|30 - 18
|25
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|5.
|12
|7
|2
|3
|31 - 17
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|7.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|24 - 19
|20
|8.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|9.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 32
|7
|11.
|0:0
|13
|0
|5
|8
|10 - 28
|5
|12.
|0:1
|13
|0
|3
|10
|7 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|12.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|11.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|12.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5