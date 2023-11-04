  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Михаловце
0:0
Перерыв
Тренчин
0'
12' Желтая карточка
Карасюк Роман
45' Желтая карточка
Ван Кессел Гино

Ход матча

12'
Карасюк Роман
 
42'
Вашко Филип
Карасюк Роман
 
45'
Ван Кессел Гино
 
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Тренчин
4.50
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, ligastavok.ru
2.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
23
Ружински
Матуш
15
Марьянович
Саша
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
12
Franck
Bahi
51
Stanislav
Danko
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
93
Ван
Кессел
Гино
9
Matus
Marcin
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
2
Багин
Сауэль
20
Rahim
Ibrahim
4
Samuel
Kozlovsky
22
Гонг
Хилари
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Михаловце
5-3-2
Тренчин
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Тренчин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1
2ЙД
6:2
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

3.17
1.42

Среднее время на гол

28
63

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

2.29
1.46

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

39
61

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 (1) 0.31
Ван Кессел Гино 2 0.15
Issa Adekunle 2 0.15
Марьянович Саша 1 0.08
Daniel Pavuk 1 0.08
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.38
Eynel Soares 4 0.31
Rahim Ibrahim 4 0.31
Гонг Хилари 2 0.15
Кмет Матуш 1 0.08
Samuel Kozlovsky 1 0.08
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Polydefkis Volanakis 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Ван Кессел Гино 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 5 1
Бариш Дамьян 5 0
Холли Доминик 3 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Eynel Soares 2 0
Илья Столица 1 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
8
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
7
41%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
19%
2
11%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
27%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1

Результаты матчей

Михаловце
Тренчин

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 13 9 3 1 29 - 12 30
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Спартак Трнава
 1:0 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Тренчин
 0:0 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 13 5 5 3 24 - 19 20
8.
Скалица
 1:0 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 0:1 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 0:0 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 0:1 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 1:1 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Скалица
 1:0 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 1:0 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 1:0 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 1:1 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Тренчин
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 0:0 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 0:1 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:1 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Тренчин
4.50
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, ligastavok.ru
2.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Михаловце 0:0 Тренчин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Михаловце
Тренчин
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 