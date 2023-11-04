Тур: 13. Стадион: Жемплин.
0'
12' Желтая карточкаКарасюк Роман
45' Желтая карточкаВан Кессел Гино
73' Желтая карточкаSamuel Kozlovsky
74' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
79' Желтая карточкаLukas Simko
84' Желтая карточкаRahim Ibrahim
90' Желтая карточкаEynel Soares
90'+4
Ход матча
12'
45'
73'
79'
84'
90'
12
Franck
Bahi
11
Кмет
Матуш
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Мендеш ПапуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Михаловце
Тренчин
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
3.17
1.42
Среднее время на гол
28
63
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
2.29
1.46
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
39
61
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|2
|0.15
|Issa Adekunle
|2
|0.15
|Марьянович Саша
|1
|0.08
|Daniel Pavuk
|1
|0.08
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.38
|Eynel Soares
|4
|0.31
|Rahim Ibrahim
|4
|0.31
|Гонг Хилари
|2
|0.15
|Кмет Матуш
|1
|0.08
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.08
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Polydefkis Volanakis
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|6
|1
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Eynel Soares
|3
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Илья Столица
|1
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
8
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
7
41%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Пропущено
26
19
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
19%
2
11%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
27%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1
Результаты матчей
Михаловце
Тренчин
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
85
112
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5