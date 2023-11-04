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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Спартак Трнава
1:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
27' Гол
Азанго Филип
51' Желтая карточка
Слука Бранислав
56' Желтая карточка
Суля Самуэл
81' Желтая карточка
Чонка Матуш
90'+6
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
8
Стефаник
Самуэль
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
34
Кноблох
Милан
2
Майдан
Владимир
22
Суля
Самуэл
90
Чонка
Матуш
17
Слука
Бранислав
6
Гоно
Мирослав
11
Jakub
Svec
29
Бренкус
Адам
14
Дуга
Денис
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
Спартак Трнава
4-1-4-1
Злате Моравце
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Злате Моравце

30 матчей

96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед

44 матча

65.9%
20.5%
13.6%
29 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.9%
47.7%
11.4%
18 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
38.6%
11.4%
22 победы 17 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
3:0
С
2:4
С
1:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
0:5
С
0:2
CL
1:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
0:0
CL
2:0
К
5:0
CL
3:1
CL
0:1
CL
2:0
CL
0:2
CL
2:0

Голы

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

0.86
0.7

Среднее время на гол

105
129

Всего голов

64
45

Голов в среднем за матч

1.45
1.02

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
88

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 5 0.38
Дюриш Михал 4 0.31
Офори Келвин 2 0.15
Баинович Филип 2 0.15
Джуричин Марко 2 (1) 0.15
Стефаник Самуэль 1 0.08
Даниэл Эрик 1 0.08
Желькович Адриан 1 0.08
Ристовски Милан 1 0.08
Бернат Ян 1 0.08
Компан-Брезник Миха 1 0.08
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.31
Черепаки Роман 1 (1) 0.08
Гоно Мирослав 1 0.08
Наги Рихард 1 0.08
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Шулек Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Азанго Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Чонка Матуш 2 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Суля Самуэл 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Слука Бранислав 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

11
3
Спартак Трнава
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Злате Моравце
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
9%
2
67%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
4
18%
3
43%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

14
22
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Злате Моравце

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
6
7
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Тренчин
 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 13 5 4 4 24 - 22 19
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
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