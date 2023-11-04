Тур: 13. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолАзанго Филип
51' Желтая карточкаСлука Бранислав
56' Желтая карточкаСуля Самуэл
81' Желтая карточкаЧонка Матуш
90'+6
Ход матча
27'
1:0
51'
56'
81'
18
Шулек
Мартин
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
22
Суля
Самуэл
90
Чонка
Матуш
11
Jakub
Svec
29
Бренкус
Адам
14
Дуга
Денис
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Спартак Трнава
Злате Моравце
30 матчей
96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед
44 матча
65.9%
20.5%
13.6%
29 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.9%
47.7%
11.4%
18 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
38.6%
11.4%
22 победы 17 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
0.86
0.7
Среднее время на гол
105
129
Всего голов
64
45
Голов в среднем за матч
1.45
1.02
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
61
88
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|5
|0.38
|Дюриш Михал
|4
|0.31
|Офори Келвин
|2
|0.15
|Баинович Филип
|2
|0.15
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.15
|Стефаник Самуэль
|1
|0.08
|Даниэл Эрик
|1
|0.08
|Желькович Адриан
|1
|0.08
|Ристовски Милан
|1
|0.08
|Бернат Ян
|1
|0.08
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.08
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.31
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.08
|Гоно Мирослав
|1
|0.08
|Наги Рихард
|1
|0.08
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Чонка Матуш
|2
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Суля Самуэл
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
11
3
Спартак Трнава
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Злате Моравце
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
9%
2
67%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
4
18%
3
43%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
2
29%
76-90
Пропущено
14
22
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Злате Моравце
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
33
16
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
67
211
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5