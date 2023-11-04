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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Перерыв
Слован Братислава
0'
1:0
10' Гол
Jakub Uhrincat
23' Желтая карточка
Рымаренко Мартин
1:1
30' Гол
Чаврич Александр
40' Желтая карточка
Годал Борис

Ход матча

10'
Jakub Uhrincat
(Полиевка Роберт)
1:0
23'
Рымаренко Мартин
 
30'
1:1
Чаврич Александр
(Стрелец Давид)
40'
Годал Борис
 
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Слован Братислава
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4.05
Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
10
Branislav
Luptak
17
Полиевка
Роберт
11
Рымаренко
Мартин
31
Трновски
Мартин
8
Змрхаль
Яромир
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
3
Агбо
Уче
26
Лихи
Филип
11
Барсегян
Тигран
7
Вайсс
Владимир
13
Стрелец
Давид
77
Чаврич
Александр
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
175%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы

32 матча

6.3%
15.6%
78.1%
2 победы 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
4:0
С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
2:4
С
1:0
С
2:0
С
1:1
CL
3:2
CL
1:2
CL
3:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
2:0
К
1:0
К
0:1
CL
2:1
CL
3:0
CL
5:0
CL
2:3
CL
0:0
CL
0:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.87
0.47

Среднее время на гол

103
191

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

2.29
1.6

Среднее время на гол

39
56

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 8 (1) 0.62
Рымаренко Мартин 4 (1) 0.31
Enzo Arevalo 4 0.31
Глинка Марек 2 0.15
Jakub Uhrincat 2 0.15
Загуменски Тимотей 1 0.08
Пишоя Марьян 1 0.08
Поважанец Якуб 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 7 (1) 0.54
Барсегян Тигран 5 0.38
Стрелец Давид 4 0.31
Марчелли Нино 3 0.23
Толич Марко 3 0.23
Куцка Юрай 1 0.08
Пощек Лукаш 1 0.08
Ловат Лукас 1 0.08
Кашия Гурам 1 0.08
Змрхаль Яромир 1 0.08
Абубакари Малик 1 0.08
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Lukas Migala 4 0
Рихтарех Давид 3 0
Полиевка Роберт 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

16
17
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Слован Братислава
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
19%
4
24%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
23%
5
19%
1-15
5
23%
5
19%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
16%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
1
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
10
2
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 13 9 3 1 29 - 12 30
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Спартак Трнава
 1:0 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Тренчин
 0:0 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 13 5 5 3 24 - 19 20
8.
Скалица
 1:0 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 0:1 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 0:0 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 0:1 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 1:1 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Скалица
 1:0 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 1:0 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 1:0 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 1:1 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Тренчин
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 0:0 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 0:1 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 0:1 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Судья начинает матч
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
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Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 1:1 Слован Братислава онлайн

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