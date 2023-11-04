Тур: 13. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:4
Конец матча
0'
1:0
10' ГолJakub Uhrincat
23' Желтая карточкаРымаренко Мартин
1:1
30' ГолЧаврич Александр
40' Желтая карточкаBranislav Luptak
46' Желтая карточкаГодал Борис
1:2
48' ГолМарчелли Нино
1:3
55' ГолСтрелец Давид
70' Желтая карточкаПолиевка Роберт
1:4
80' ГолМарчелли Нино
82' Желтая карточкаАбубакари Малик
90'+2
Ход матча
10'
23'
30'
40'
46'
48'
1:2
55'
1:3
70'
80'
1:4
82'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
3
Агбо
Уче
26
Лихи
Филип
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo Arevalo
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
175%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы
32 матча
6.3%
15.6%
78.1%
2 победы 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.87
0.47
Среднее время на гол
103
191
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
2.29
1.6
Среднее время на гол
39
56
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|8 (1)
|0.62
|Рымаренко Мартин
|4 (1)
|0.31
|Enzo Arevalo
|4
|0.31
|Глинка Марек
|2
|0.15
|Jakub Uhrincat
|2
|0.15
|Загуменски Тимотей
|1
|0.08
|Пишоя Марьян
|1
|0.08
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|7 (1)
|0.54
|Стрелец Давид
|5
|0.38
|Барсегян Тигран
|5
|0.38
|Марчелли Нино
|5
|0.38
|Толич Марко
|3
|0.23
|Куцка Юрай
|1
|0.08
|Пощек Лукаш
|1
|0.08
|Ловат Лукас
|1
|0.08
|Кашия Гурам
|1
|0.08
|Змрхаль Яромир
|1
|0.08
|Абубакари Малик
|1
|0.08
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Слован Братислава
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
1
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Слован Братислава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
16
17
Дукла Банска-Бистрица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Слован Братислава
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
43%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
19%
4
24%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
23
31
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
6
26%
5
16%
1-15
5
22%
6
19%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
3
13%
8
26%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
4
17%
5
16%
76-90
Пропущено
23
13
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
13%
4
31%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
7
30%
2
15%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:4
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
61
52
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
76
112
310
58
211
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5