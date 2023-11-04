Тур: 10. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Брых Феликс
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Боруссия М
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
30 матчей
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
6 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (2)
|0.2
|Гульде Мануэль
|1
|0.1
|Хёфлер Николас
|1
|0.1
|Хёлер Лукас
|1
|0.1
|Филипп Максимилиан
|1
|0.1
|Линхарт Филипп
|1
|0.1
|Доан Рицу
|1
|0.1
|Шаллаи Роланд
|1
|0.1
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|3
|0.3
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.3
|Нойхаус Флориан
|3
|0.3
|Итакура Ко
|2
|0.2
|Сибачо Жордан
|1
|0.1
|Нгуму Натан
|1
|0.1
|Эльведи Нико
|1
|0.1
|Скалли Джозеф
|1
|0.1
|Онора Франк
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Коне Куадио
|1
|1
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
8
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
1
3
Фрайбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
4
25%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1
Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3
Результаты матчей
Фрайбург
Боруссия М
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 7
|21
|6.
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|20 - 17
|18
|7.
|2:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 21
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 12
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Боруссия М
Исход игры
Фрайбург
53.4% (63)
Ничья
28% (33)
Боруссия М
18.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.4% (50)
1:1 Ничья
22.9% (27)
1:2 Боруссия М
13.6% (16)
1:0 Фрайбург
5.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Фрайбург
2.5% (3)
0:2 Боруссия М
1.7% (2)
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