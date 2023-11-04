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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Фрайбург
3:3
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
7' Гол
Хёлер Лукас
1:1
25' Гол
Сибачо Жордан
1:2
29' Гол
Плеа Алассан
37' Желтая карточка
Линхарт Филипп
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Вайгль Юлиан
1:3
39' Пенальти
Вайгль Юлиан
50' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
2:3
70' Гол
Вайсхаупт Ноа
79' Желтая карточка
Нец Лука
90' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
3:3
90' Пенальти
Грифо Винченцо
90'+7

Ход матча

7'
Хёлер Лукас
(Рохль Мерлин)
1:0
25'
1:1
Сибачо Жордан
(Нец Лука)
29'
1:2
Плеа Алассан
(Вайгль Юлиан)
37'
Линхарт Филипп
 
38'
 
Вайгль Юлиан
39'
1:3
Вайгль Юлиан
43'
 
Хак Робин
Сибачо Жордан
46'
Макенго Жорди
Кюблер Лукас
 
50'
Гинтер Маттиас
 
59'
Грегорич Михаэль
Рохль Мерлин
 
59'
Вайсхаупт Ноа
Доан Рицу
 
70'
Вайсхаупт Ноа
(Хёлер Лукас)
2:3
71'
 
Фридрих Марвин
Нгуму Натан
71'
 
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
79'
 
Нец Лука
80'
 
Крамер Кристоф
Онора Франк
81'
 
Киародиа Фабио
Нец Лука
90'
 
Вайгль Юлиан
90'
Грифо Винченцо
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 547 Количество передач 413
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фрайбург 53.8% (64)
X 27.7% (33)
Боруссия М 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
17
Кюблер
Лукас
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
Фрайбург
4-1-4-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия М

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
6 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:0
Б
3:3
Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.3
Хёлер Лукас 2 0.2
Вайсхаупт Ноа 1 0.1
Гульде Мануэль 1 0.1
Хёфлер Николас 1 0.1
Филипп Максимилиан 1 0.1
Линхарт Филипп 1 0.1
Доан Рицу 1 0.1
Шаллаи Роланд 1 0.1
Рохль Мерлин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 4 0.4
Чванчара Томаш 3 (1) 0.3
Нойхаус Флориан 3 0.3
Сибачо Жордан 2 0.2
Итакура Ко 2 0.2
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.1
Нгуму Натан 1 0.1
Эльведи Нико 1 0.1
Скалли Джозеф 1 0.1
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Нец Лука 0 0
Райтц Рокко 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
11
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

1
3
Фрайбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
25%
4
29%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
21%
4
17%
1-15
5
26%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
16%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1
Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3

Результаты матчей

Фрайбург
Боруссия М

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Фрайбург 53.8% (64)
    X 27.7% (33)
    Боруссия М 18.5% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:3 Боруссия М

    Исход игры
    Фрайбург
    53.8% (64)
    Ничья
    27.7% (33)
    Боруссия М
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    42.9% (51)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    1:2 Боруссия М
    13.4% (16)
    1:0 Фрайбург
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Фрайбург
    2.5% (3)
    0:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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