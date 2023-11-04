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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Кёльн
1:0
Первый тайм: 19'
Аугсбург
0'
1:0
16' Гол
Майна Линтон

Ход матча

16'
Майна Линтон
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Кёльн 55.9% (66)
X 25.4% (30)
Аугсбург 18.6% (22)
Все прогнозы
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1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
11
Кайнц
Флориан
6
Мартель
Эрик
9
Вальдшмидт
Лука
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
20
Михель
Свен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Кёльн
4-2-3-1
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Аугсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1.11

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.3
Зельке Дейви 2 0.2
Вальдшмидт Лука 2 0.2
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.5
Титц Филлип 2 0.2
Бельо Дион Дрене 2 0.2
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.2
Михель Свен 1 (1) 0.1
Педерсен Мадс 1 0.1
Бауэр Максимилиан 1 0.1
Варгас Рубен 1 0.1
Удуохаи Феликс 1 0.1
Энгельс Арне 1 0.1
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 2 1
Педерсен Мадс 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Энгельс Арне 0 1
Гоувелеув Джеффри 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Кёльн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
10
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
100%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
7
39%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
5
28%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
5
24%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
5
24%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Аугсбург

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 6 3 1 25 - 7 21
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 6 0 4 20 - 17 18
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 16 16
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 21 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 10 2 0 8 11 - 21 6
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
18.
Майнц
 0:0 Заявка 10 0 4 6 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
17.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
18.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 2 2 11 - 12 5
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
11.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 19'
    Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 18'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 18'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 17'
    Контроль мяча: Кёльн: 60%, Аугсбург: 40%.
  • 16'
    Г О О О О Л - Майна Линтон забивает ударом с правой ноги!
  • 16'
    Кёльн пытается что-то создать.
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    • 14'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 13'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 12'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бауэр Максимилиан из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 52%, Аугсбург: 48%.
    • 10'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 10'
      Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 10'
      Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 9'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 9'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 8'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 7'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 7'
      Тиггес Штеффен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 5'
      Йенсен Фредрик задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 39%, Аугсбург: 61%.
    • 5'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 5'
      Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 4'
      Педерсен Мадс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 3'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 3'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ут Марк задерживает мяч рукой
    • 2'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аугсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.1% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Кёльн 55.9% (66)
    X 25.4% (30)
    Аугсбург 18.6% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Аугсбург
    2.08
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    3.87
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Аугсбург

    Исход игры
    Кёльн
    55.9% (66)
    Ничья
    25.4% (30)
    Аугсбург
    18.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    22.9% (27)
    1:2 Аугсбург
    13.6% (16)
    1:0 Кёльн
    10.2% (12)
    0:1 Аугсбург
    3.4% (4)
    3:1 Кёльн
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Кёльн
    1.7% (2)
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