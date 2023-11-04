Тур: 10. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Дингерт Кристиан
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
30
Дорш
Никлас
20
Михель
Свен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
29 Тилманн ЯнНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кёльн
Аугсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
1.11
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.3
|Зельке Дейви
|2
|0.2
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.2
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.5
|Титц Филлип
|2
|0.2
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.2
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.2
|Михель Свен
|1 (1)
|0.1
|Педерсен Мадс
|1
|0.1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.1
|Варгас Рубен
|1
|0.1
|Удуохаи Феликс
|1
|0.1
|Энгельс Арне
|1
|0.1
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удуохаи Феликс
|2
|1
|Педерсен Мадс
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
Кёльн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
10
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
100%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
7
39%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
5
28%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
5
24%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
5
24%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0
Результаты матчей
Кёльн
Аугсбург
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
54
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 7
|21
|6.
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|20 - 17
|18
|7.
|2:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 21
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 12
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Опенда Лои
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|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Аугсбург
Исход игры
Кёльн
55.9% (66)
Ничья
25.4% (30)
Аугсбург
18.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
38.1% (45)
1:1 Ничья
22.9% (27)
1:2 Аугсбург
13.6% (16)
1:0 Кёльн
10.2% (12)
0:1 Аугсбург
3.4% (4)
3:1 Кёльн
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Кёльн
1.7% (2)
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