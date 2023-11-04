Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Кёльн

87' Идет дождь, трудные условия для игроков.

87' Энгельс Арне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Аугсбург

86' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Аугсбург

84' Тилманн Ян нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

84' Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Тилманн Ян пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

83' Хорошую попытку сделал Шмиц Бенно . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ох, нехорошо это выглядит. Варгас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Рефери не любит споров - именно за это Джесс Торуп сейчас получил желтую

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Тилманн Ян бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

78' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

78' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

76' Удар от ворот произведет Аугсбург

76' Тактическая замена. Расмус Карстенсен уходит с поля и его заменяет Шмиц Бенно

76' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

75' Игра в одни ворота сейчас. Аугсбург доминирует и владеет мячом

74' Хорошую попытку сделал Варгас Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Кёльн

73' Расмус Карстенсен успешно блокирует удар.

72' Варгас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

72' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Аугсбург

70' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Расмус Карстенсен успешно блокирует удар.

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Аугсбург

63' Майна Линтон из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Матч возобновлен

62' Дамен Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Ут Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Мартель Эрик из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

58' Расмус Карстенсен ослабляет давление, выбив мяч.

58' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Кёльн

56' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

56' Ут Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ут Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Кёльн

52' Бауэр Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Расмус Карстенсен успешно блокирует удар.

52' Йенсен Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ут Марк из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Тиггес Штеффен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ут Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Вальдшмидт Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Вальдшмидт Лука из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника