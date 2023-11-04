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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 49300 Главный судья: Дингерт Кристиан
Кёльн
1:1
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
16' Гол
Майна Линтон
1:1
25' Гол
Титц Филлип
40' Желтая карточка
Педерсен Мадс
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Желтая карточка
Дамен Финн
90' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
90' Желтая карточка
Зельке Дейви
90'+8

Ход матча

16'
Майна Линтон
1:0
25'
1:1
Титц Филлип
(Йенсен Фредрик)
40'
 
Педерсен Мадс
46'
 
Мбабу Кевин
Гумни Роберт
63'
 
Иаго Лопес
Педерсен Мадс
63'
 
Варгас Рубен
Михель Свен
63'
 
Брайтхаупт Тим
Дорш Никлас
66'
Зельке Дейви
Тиггес Штеффен
 
66'
Тилманн Ян
Ут Марк
 
76'
Любичич Деян
Вальдшмидт Лука
 
76'
Шмиц Бенно
Карстенсен Расмус
 
77'
 
Энгельс Арне
Йенсен Фредрик
80'
Пакарада Леарт
Хайнц Доминик
 
90'
 
Гоувелеув Джеффри
90'
 
Дамен Финн
90'
 
Брайтхаупт Тим
90'
Зельке Дейви
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 450 Количество передач 317
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кёльн 55.5% (66)
X 26.1% (31)
Аугсбург 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
11
Кайнц
Флориан
6
Мартель
Эрик
9
Вальдшмидт
Лука
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
20
Михель
Свен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Кёльн
4-2-3-1
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Аугсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1.11

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.3
Зельке Дейви 2 0.2
Вальдшмидт Лука 2 0.2
Майна Линтон 1 0.1
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.5
Титц Филлип 3 0.3
Бельо Дион Дрене 2 0.2
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.2
Михель Свен 1 (1) 0.1
Педерсен Мадс 1 0.1
Бауэр Максимилиан 1 0.1
Варгас Рубен 1 0.1
Удуохаи Феликс 1 0.1
Энгельс Арне 1 0.1
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Зельке Дейви 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 4 0
Удуохаи Феликс 2 1
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Дамен Финн 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Кёльн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
10
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
100%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
2
25%
7
37%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
9%
5
23%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
5
23%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Аугсбург

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Кёльн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Аугсбург: 44%.
  • 98'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 97'
    Зельке Дейви получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Брайтхаупт Тим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 97'
    Судья свистит. Брайтхаупт Тим атаковал сзади соперника. Это Тилманн Ян заработал своей команде штрафной
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    Прогнозы 119
    Кёльн 55.5% (66)
    X 26.1% (31)
    Аугсбург 18.5% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Аугсбург

    Исход игры
    Кёльн
    55.5% (66)
    Ничья
    26.1% (31)
    Аугсбург
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (99)
    Нет
    15.38% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    37.8% (45)
    1:1 Ничья
    23.5% (28)
    1:2 Аугсбург
    13.4% (16)
    1:0 Кёльн
    10.1% (12)
    0:1 Аугсбург
    3.4% (4)
    3:1 Кёльн
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Кёльн
    1.7% (2)
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