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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Унион Берлин
0:2
Первый тайм: 18'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
2' Гол
Мармуш Омар
0:2
14' Гол
Мармуш Омар

Ход матча

2'
0:1
Мармуш Омар
14'
0:2
Мармуш Омар
(Ларссон Хуго)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 123
Унион Берлин 30.1% (37)
X 27.6% (34)
Айнтрахт Фр 42.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
23
Бонуччи
Леонардо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
33
Крал
Алекс
6
Госенс
Робин
16
Холлербах
Бенедикт
20
Лайдуни
Аисса
27
Бекер
Шеральдо
11
Фофана
Датро
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-3-2-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.4
Госенс Робин 4 0.4
Пантович Милош 1 0.1
Духи Данило 1 0.1
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.1
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 5 (1) 0.5
Кнауфф Ансгар 2 0.2
Шаиби Фарес 1 0.1
Схири Эльес 1 0.1
Эбимбе Эрик 1 0.1
Коло-Муани Рандаль 1 0.1
Нкунку Нильс 1 0.1
Ларссон Хуго 1 0.1
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Пачо Вильям 3 0
Бута 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
7
Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
4
33%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 6 3 1 25 - 7 21
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 6 0 4 20 - 17 18
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 16 16
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 21 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 10 2 0 8 11 - 21 6
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
18.
Майнц
 0:0 Заявка 10 0 4 6 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
17.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
18.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 2 2 11 - 12 5
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
11.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 25.2% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Унион Берлин 30.1% (37)
    X 27.6% (34)
    Айнтрахт Фр 42.3% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.70
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    4.40
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Берлин
    30.1% (37)
    Ничья
    27.6% (34)
    Айнтрахт Фр
    42.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    25.2% (31)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    2:1 Унион Берлин
    18.7% (23)
    1:0 Унион Берлин
    8.9% (11)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    0:2 Айнтрахт Фр
    4.9% (6)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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