Тур: 10. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Яблонски Свен
0:2
Первый тайм: 18'
Ход матча
2'
0:1
14'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
33
Крал
Алекс
11
Фофана
Датро
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.8
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.36
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.4
|Госенс Робин
|4
|0.4
|Пантович Милош
|1
|0.1
|Духи Данило
|1
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.1
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|5 (1)
|0.5
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.2
|Шаиби Фарес
|1
|0.1
|Схири Эльес
|1
|0.1
|Эбимбе Эрик
|1
|0.1
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.1
|Нкунку Нильс
|1
|0.1
|Ларссон Хуго
|1
|0.1
|Граль Йенс
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Тусар Люка
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Бута
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
7
Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
8
7
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
4
33%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
36
27
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 7
|21
|6.
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|20 - 17
|18
|7.
|2:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 21
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 12
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Унион Берлин
30.1% (37)
Ничья
27.6% (34)
Айнтрахт Фр
42.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
25.2% (31)
1:1 Ничья
22% (27)
2:1 Унион Берлин
18.7% (23)
1:0 Унион Берлин
8.9% (11)
0:1 Айнтрахт Фр
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.9% (6)
0:2 Айнтрахт Фр
4.9% (6)
2:3 Айнтрахт Фр
1.6% (2)
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