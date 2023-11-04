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Тур: 10. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Яблонски Свен
Унион Берлин
0:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
2' Гол
Мармуш Омар
0:2
14' Гол
Мармуш Омар
29' Желтая карточка
Кох Робин
0:3
82' Гол
Ферри Начо
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Мармуш Омар
14'
0:2
Мармуш Омар
(Ларссон Хуго)
29'
 
Кох Робин
46'
 
Смолчич Хрвое
Тута
56'
Бехренс Кевин
Холлербах Бенедикт
 
64'
 
Бута
Кнауфф Ансгар
73'
Хаберер Яник
Крал Алекс
 
74'
 
Гётце Марио
Шаиби Фарес
74'
 
Ферри Начо
Мармуш Омар
82'
0:3
Ферри Начо
(Гётце Марио)
83'
Тусар Люка
Бекер Шеральдо
 
83'
Ааронсон Бренден
Бонуччи Леонардо
 
83'
Фолланд Кевин
Триммель Кристофер
 
85'
 
Ааронсон Пакстен
Эбимбе Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 402 Количество передач 451
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Унион Берлин 29.8% (37)
X 27.4% (34)
Айнтрахт Фр 42.7% (53)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
23
Бонуччи
Леонардо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
33
Крал
Алекс
6
Госенс
Робин
16
Холлербах
Бенедикт
20
Лайдуни
Аисса
27
Бекер
Шеральдо
11
Фофана
Датро
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-3-2-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.4
Госенс Робин 4 0.4
Пантович Милош 1 0.1
Духи Данило 1 0.1
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.1
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.6
Кнауфф Ансгар 2 0.2
Шаиби Фарес 1 0.1
Схири Эльес 1 0.1
Эбимбе Эрик 1 0.1
Ларссон Хуго 1 0.1
Коло-Муани Рандаль 1 0.1
Нкунку Нильс 1 0.1
Ферри Начо 1 0.1
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Пачо Вильям 3 0
Бута 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
7
Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
4
33%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
19%
1
11%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
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    Прогнозы 124
    Унион Берлин 29.8% (37)
    X 27.4% (34)
    Айнтрахт Фр 42.7% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Берлин
    29.8% (37)
    Ничья
    27.4% (34)
    Айнтрахт Фр
    42.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    25.8% (32)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    2:1 Унион Берлин
    18.5% (23)
    1:0 Унион Берлин
    8.9% (11)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Айнтрахт Фр
    4.8% (6)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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