Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

82' Г О О О О Л - Nacho Ferri правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

81' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бонуччи Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Бонуччи Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тактическая замена. Мармуш Омар уходит с поля и его заменяет Nacho Ferri

73' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

70' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бехренс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Матч остановлен

47' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

47' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.