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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
0:0
Первый тайм: 19'
РБ Лейпциг
0'

Ход матча

16'
Да Коста Данни
Гилавоги Жошуа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 122
Майнц 2.5% (3)
X 5.7% (7)
РБ Лейпциг 91.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
РБ Лейпциг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
23
Гилавоги
Жошуа
5
Лайч
Максим
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
10
Рихтер
Марко
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
14
Баумгартнер
Кристоф
17
Опенда
Лои
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3.43
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.64
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

34
54

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каси Антони 2 0.2
Груда Брайан 1 0.1
Ажорк Людовик 1 0.1
Чхэ-Сон Ли II 1 0.1
Баркок Аймен 1 0.1
Баррейро Леандро 1 0.1
Краусс Том 1 0.1
Онисиво Карим 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 8 0.8
Симонс Хави 3 0.3
Сеско Бенджамин 3 0.3
Раум Давид 2 0.2
Ольмо Дани 2 0.2
Вернер Тимо 2 (1) 0.2
Хенрихс Бенджамин 1 0.1
Баумгартнер Кристоф 1 0.1
Кампль Кевин 1 0.1
Форсберг Эмиль 1 0.1
Люкеба Кастелло 1 0.1
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Ван дер Берг Сепп 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
16
Майнц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
11%
4
16%
1-15
3
33%
4
16%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
33%
6
24%
61-75
1
11%
5
20%
76-90

Пропущено

24
7
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
1
4%
3
43%
31-45
5
21%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0

Результаты матчей

Майнц
РБ Лейпциг

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Майнц
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 6 3 1 25 - 7 21
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 6 0 4 20 - 17 18
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 16 16
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 21 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 10 2 0 8 11 - 21 6
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
18.
Майнц
 0:0 Заявка 10 0 4 6 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
17.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
18.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 2 2 11 - 12 5
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
11.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Да Коста Данни из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 18'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 18'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 17'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 17'
    Симакан Мохамед выиграл воздушное противоборство у Чхэ-Сон Ли II.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 16'
    Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
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    Прогнозы 122
    Майнц 2.5% (3)
    X 5.7% (7)
    РБ Лейпциг 91.8% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.85
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    4.10
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    4.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    2.5% (3)
    Ничья
    5.7% (7)
    РБ Лейпциг
    91.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (90)
    Меньше
    22.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.4% (53)
    1:3 РБ Лейпциг
    18.9% (23)
    0:2 РБ Лейпциг
    12.3% (15)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    2:1 Майнц
    1.6% (2)
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    РБ Лейпциг
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