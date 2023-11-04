Тур: 10. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
10
Рихтер
Марко
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
РБ Лейпциг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
3.43
2
Среднее время на гол
26
45
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.64
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
34
54
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каси Антони
|2
|0.2
|Груда Брайан
|1
|0.1
|Ажорк Людовик
|1
|0.1
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.1
|Баркок Аймен
|1
|0.1
|Баррейро Леандро
|1
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.1
|Онисиво Карим
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|8
|0.8
|Симонс Хави
|3
|0.3
|Сеско Бенджамин
|3
|0.3
|Раум Давид
|2
|0.2
|Ольмо Дани
|2
|0.2
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.1
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.1
|Кампль Кевин
|1
|0.1
|Форсберг Эмиль
|1
|0.1
|Люкеба Кастелло
|1
|0.1
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
16
Майнц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
9
25
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
11%
4
16%
1-15
3
33%
4
16%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
33%
6
24%
61-75
1
11%
5
20%
76-90
Пропущено
24
7
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
1
4%
3
43%
31-45
5
21%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Результаты матчей
Майнц
РБ Лейпциг
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Майнц
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 7
|21
|6.
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|20 - 17
|18
|7.
|2:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 21
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 12
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
2.5% (3)
Ничья
5.7% (7)
РБ Лейпциг
91.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (90)
Меньше
22.41% (26)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
43.4% (53)
1:3 РБ Лейпциг
18.9% (23)
0:2 РБ Лейпциг
12.3% (15)
0:1 РБ Лейпциг
4.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:3 РБ Лейпциг
3.3% (4)
2:3 РБ Лейпциг
1.6% (2)
2:1 Майнц
1.6% (2)
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