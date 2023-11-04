Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Симакан Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

45' Кор Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Каси Антони получил желтую карточку от судьи

39' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Майнц

34' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

33' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Клостерманн Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Майнц

28' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Опенда Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Майнц

25' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

25' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

21' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Майнц

16' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матч возобновлен

14' Гилавоги Жошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Майнц

11' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.