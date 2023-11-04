  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
2:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
39' Желтая карточка
Каси Антони
51' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
1:0
76' Гол
Ли Чхэ-Сон
2:0
80' Гол
Баррейро Леандро
88' Желтая карточка
Баркок Аймен
90' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
90'+6

Ход матча

16'
Да Коста Данни
Гилавоги Жошуа
 
39'
Каси Антони
 
51'
 
Клостерманн Лукас
67'
 
Сеско Бенджамин
Опенда Лои
67'
 
Вернер Тимо
Баумгартнер Кристоф
67'
Баркок Аймен
Рихтер Марко
 
67'
Краусс Том
Кор Доминик
 
76'
Ли Чхэ-Сон
(Онисиво Карим)
1:0
80'
Баррейро Леандро
2:0
82'
 
Форсберг Эмиль
Симонс Хави
82'
 
Поульсен Юссуф
Клостерманн Лукас
82'
 
Айдара Амаду
Кампль Кевин
88'
Баркок Аймен
 
90'
Ван дер Берг Сепп
 
90'
Папела Мервиль
Ли Чхэ-Сон
 
90'
Ажорк Людовик
Онисиво Карим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 604
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Майнц 2.4% (3)
X 5.7% (7)
РБ Лейпциг 91.9% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
23
Гилавоги
Жошуа
5
Лайч
Максим
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
10
Рихтер
Марко
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
14
Баумгартнер
Кристоф
17
Опенда
Лои
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3.43
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.64
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

34
54

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.2
Каси Антони 2 0.2
Баррейро Леандро 2 0.2
Груда Брайан 1 0.1
Ажорк Людовик 1 0.1
Баркок Аймен 1 0.1
Краусс Том 1 0.1
Онисиво Карим 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 8 0.8
Симонс Хави 3 0.3
Сеско Бенджамин 3 0.3
Раум Давид 2 0.2
Ольмо Дани 2 0.2
Вернер Тимо 2 (1) 0.2
Хенрихс Бенджамин 1 0.1
Баумгартнер Кристоф 1 0.1
Кампль Кевин 1 0.1
Форсберг Эмиль 1 0.1
Люкеба Кастелло 1 0.1
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 0
Ван дер Берг Сепп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Каси Антони 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
16
Майнц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
РБ Лейпциг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
9%
4
16%
1-15
3
27%
4
16%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
27%
6
24%
61-75
3
27%
5
20%
76-90

Пропущено

24
9
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
1
4%
3
33%
31-45
5
21%
1
11%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
8
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0

Результаты матчей

Майнц
РБ Лейпциг

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Майнц
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Майнц 2.4% (3)
    X 5.7% (7)
    РБ Лейпциг 91.9% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Майнц 2:0 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 2:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    2.4% (3)
    Ничья
    5.7% (7)
    РБ Лейпциг
    91.9% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (91)
    Меньше
    22.22% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.9% (54)
    1:3 РБ Лейпциг
    18.7% (23)
    0:2 РБ Лейпциг
    12.2% (15)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    2:1 Майнц
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     