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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 31'
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Упамекано Дайо
0:2
9' Гол
Кейн Гарри
22' Желтая карточка
Сане Лерой

Ход матча

4'
0:1
Упамекано Дайо
(Сане Лерой)
9'
0:2
Кейн Гарри
(Сане Лерой)
22'
 
Сане Лерой

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 137
Боруссия Д 11.7% (16)
X 23.4% (32)
Бавария 65% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
Бавария
4.57
4.60
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3.98
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1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
20
Забитцер
Марсель
6
Эзкан
Салих
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
14
Фюллькруг
Никлас
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
27
Лаймер
Конрад
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
Боруссия Д
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Бавария

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
78.9%
7 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
57.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 18 побед

50 матчей

28%
12%
60%
14 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

14%
42%
44%
7 побед 21 ничья 22 победы

Второй тайм

32%
32%
36%
16 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

Б
4:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
79

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.65
1.59

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

98
69

Голов в среднем за матч

1.96
1.38

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 82%
Меньше 18%
9
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.4
Ройс Марко 3 0.3
Мален Дониэлл 3 0.3
Фюллькруг Никлас 2 0.2
Хуммельс Матс 2 0.2
Рюэрсон Юлиан 2 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.1
Забитцер Марсель 1 0.1
Шлоттербек Нико 1 0.1
Мукоко Юссуфа 1 0.1
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 13 (3) 1.3
Сане Лерой 8 0.8
Коман Кингсли 3 0.3
Тель Матис 3 0.3
Мусиала Джамал 2 0.2
Горецка Леон 2 0.2
Мюллер Томас 1 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.1
Де Лигт Маттейс 1 0.1
Упамекано Дайо 1 0.1
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Адейеми Карим 1 0
Эдин Терзич 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Томас Тухель 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
22
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Бавария
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
9%
4
18%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
36%
6
27%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

20
33
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
20%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
5
25%
9
27%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3
Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27

Результаты матчей

Боруссия Д
Бавария

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
8
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
5
2.5
6
3
2
7
3.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Дэвис получил мяч на левом фланге, попытался выполнить подачу, но угодил в Вольфа, после чего снаряд за пределы поля улетел. От ворот. 
  • 29'
    "Боруссия" совершенно ничего в атаке придумать не может. Игра не идет совершенно, а вот "Бавария" играет по ситуации. Действует по счету. 
  • 28'
    13 голов забил уже в этом сезоне Кейн за "Баварию". Честно говоря, давненько я не помню, чтобы кто-то так здорово дебютировал в Бундеслиге. И были ли вообще в чемпионате Германии подобные старты? 
  • 27'
    Почти полчаса отыграли соперники в матче. Кейн снова в атаке себя пытался проявить, но его прострел с правого края оставлял желать лучшего.
  • 25'
    Ройс получает мяч после подачи от Вольфа. В касание Марко наносил выстрел по рамке соперника, но сфера полетела метра на четыре выше цели.
  • 24'
    Кейн получил мяч на правом фланге сейчас. В итоге игрок атаки "Баварии" попытался выполнить прострел в штрафную соперника, но мяч срезался у него с ноги, улетев за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Забитцер сносит соперника сейчас на газон. В итоге рефери назначает штрафной удар в пользу команды гостей, которая не торопится разыгрывать стандарт. 
  • Желтая карточка
    21'
    Середина первого тайма идет уже в нашем матч. Сане сейчас в грубой манере сбивает Ройса. В итоге получает Лерой карточку желтого цвета.
  • 20'
    После перевода с левого края на правый Вольф до снаряда сумел добраться, однако от подбородка игрока сфера укатилась за пределы поля. В аут.
  • 19'
    Руководство "Баварии" нам также на стадионе показали. В Дортмунде сегодня много известных лиц. И все они пришли посмотреть на великолепный футбол. 
  • Офсайд
    17'
    И снова офсайд. Вновь Мусиала врывался в штрафную соперника, и на него последовала передача, но в офсайде оказался футболист, что боковой тут же заметил.
  • Офсайд
    16'
    Сане отдавал передачу на правый край, где в офсайде оказался Мусиала. Снова рефери фиксирует положение "вне игры". Оно имело место быть. 
  • 15'
    Мин-Чжэ сейчас получил толчок в спину от игрока соперника. Но сфера укатилась за пределы поля, и именно по этой причине рефери не стал фиксировать фол. 
  • 14'
    Мален с левого края врывался в штрафную соперника. В касание наносил удар по рамке противника, однако угодил в защитника, выставившего ногу в сторону. 
  • 13'
    Пока ничего не может впереди "Боруссия" придумать. Честно говоря, "шмели" пока вообще не понимают, как им действовать против обозленной "Баварии". "Красная машина" сегодня нацелена на победу. 
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    • 11'
      Терзич пока не находит никаких слов для своей команды. Ну, а "Бавария" готовит свою реакцию на неудачную игру в поединке Кубка Германии, из которого клуб уже вылетел. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 0:2!
      Вот это разрыв от "Баварии"! Классная контратака от мюнхенцев идет. Передача от Горецки идет на Сане, тот с левого края простреливает на дальнюю штангу, и стойку уверенно замыкает Кейн!
    • 9'
      Брандт получил сейчас мяч на правом фланге, после чего попытался выполнить передачу в штрафную соперника, но Дэвис перекрыл "кислород" сопернику, отправив мяч за боковую линию. 
    • 8'
      А тут уже Мусиала наносит дальний удар по воротам соперника. Снаряд пролетает рядом со стойкой. Было довольно опасно, но чуть неточно. 
    • 7'
      Доволен Тухель началом встречи. Терзич расстроен, причем явно. Оба наставника до забитого мяча стояли у кромки поля, но теперь синхронном уселись в свои кресла. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УПАМЕКАНО! 0:1!
      Шлоттербек сейчас проспал подключение Упамекано, который пришел на стандарт у ворот соперника и головой уверенно добавил снаряд в сетку с пары метров!
    • Угловой
      4'
      Угловой зарабатывает Мусиала сейчас для своего коллектива. С правого края последует навес. Посмотрим, что из этого получится у "Баварии". 
    • 3'
      Ройс получил мяч на правом краю, попытался развернуться и выполнить навес в штрафную соперника, но попал под прессинг двух соперников, что привело к потере снаряда. 
    • 2'
      Футболисты "Боруссии" вышли сегодня на футбольный газон в желто-черных цветах, а игроки "Баварии" предстали на футбольном газоне в красно-белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Дортмунде! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:2 Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    11.6% (16)
    Ничья
    23.2% (32)
    Бавария
    65.2% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.91% (97)
    Меньше
    17.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    93.16% (109)
    Нет
    6.84% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    34.1% (47)
    2:2 Ничья
    13% (18)
    2:3 Бавария
    9.4% (13)
    1:1 Ничья
    8.7% (12)
    1:3 Бавария
    8.7% (12)
    2:1 Боруссия Д
    2.9% (4)
    0:1 Бавария
    2.2% (3)
    0:2 Бавария
    1.4% (2)
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