Забитцер сносит соперника сейчас на газон. В итоге рефери назначает штрафной удар в пользу команды гостей, которая не торопится разыгрывать стандарт.

Кейн получил мяч на правом фланге сейчас. В итоге игрок атаки "Баварии" попытался выполнить прострел в штрафную соперника, но мяч срезался у него с ноги, улетев за пределы поля.

Ройс получает мяч после подачи от Вольфа. В касание Марко наносил выстрел по рамке соперника, но сфера полетела метра на четыре выше цели.

Почти полчаса отыграли соперники в матче. Кейн снова в атаке себя пытался проявить, но его прострел с правого края оставлял желать лучшего.

13 голов забил уже в этом сезоне Кейн за "Баварию". Честно говоря, давненько я не помню, чтобы кто-то так здорово дебютировал в Бундеслиге. И были ли вообще в чемпионате Германии подобные старты?

"Боруссия" совершенно ничего в атаке придумать не может. Игра не идет совершенно, а вот "Бавария" играет по ситуации. Действует по счету.

Дэвис получил мяч на левом фланге, попытался выполнить подачу, но угодил в Вольфа, после чего снаряд за пределы поля улетел. От ворот.

Пока ничего не может впереди "Боруссия" придумать. Честно говоря, "шмели" пока вообще не понимают, как им действовать против обозленной "Баварии". "Красная машина" сегодня нацелена на победу.

Мален с левого края врывался в штрафную соперника. В касание наносил удар по рамке противника, однако угодил в защитника, выставившего ногу в сторону.

Мин-Чжэ сейчас получил толчок в спину от игрока соперника. Но сфера укатилась за пределы поля, и именно по этой причине рефери не стал фиксировать фол.

Сане отдавал передачу на правый край, где в офсайде оказался Мусиала. Снова рефери фиксирует положение "вне игры". Оно имело место быть.

И снова офсайд. Вновь Мусиала врывался в штрафную соперника, и на него последовала передача, но в офсайде оказался футболист, что боковой тут же заметил.

Руководство "Баварии" нам также на стадионе показали. В Дортмунде сегодня много известных лиц. И все они пришли посмотреть на великолепный футбол.

После перевода с левого края на правый Вольф до снаряда сумел добраться, однако от подбородка игрока сфера укатилась за пределы поля. В аут.

Середина первого тайма идет уже в нашем матч. Сане сейчас в грубой манере сбивает Ройса. В итоге получает Лерой карточку желтого цвета.

11' Терзич пока не находит никаких слов для своей команды. Ну, а "Бавария" готовит свою реакцию на неудачную игру в поединке Кубка Германии, из которого клуб уже вылетел.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 0:2!

Вот это разрыв от "Баварии"! Классная контратака от мюнхенцев идет. Передача от Горецки идет на Сане, тот с левого края простреливает на дальнюю штангу, и стойку уверенно замыкает Кейн!

9' Брандт получил сейчас мяч на правом фланге, после чего попытался выполнить передачу в штрафную соперника, но Дэвис перекрыл "кислород" сопернику, отправив мяч за боковую линию.

8' А тут уже Мусиала наносит дальний удар по воротам соперника. Снаряд пролетает рядом со стойкой. Было довольно опасно, но чуть неточно.

7' Доволен Тухель началом встречи. Терзич расстроен, причем явно. Оба наставника до забитого мяча стояли у кромки поля, но теперь синхронном уселись в свои кресла.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УПАМЕКАНО! 0:1!

Шлоттербек сейчас проспал подключение Упамекано, который пришел на стандарт у ворот соперника и головой уверенно добавил снаряд в сетку с пары метров!

4' Угловой зарабатывает Мусиала сейчас для своего коллектива. С правого края последует навес. Посмотрим, что из этого получится у "Баварии".

3' Ройс получил мяч на правом краю, попытался развернуться и выполнить навес в штрафную соперника, но попал под прессинг двух соперников, что привело к потере снаряда.

2' Футболисты "Боруссии" вышли сегодня на футбольный газон в желто-черных цветах, а игроки "Баварии" предстали на футбольном газоне в красно-белом обмундировании.