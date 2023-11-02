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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Бавария
Прогнозы 41
Боруссия Д 7.3% (3)
X 24.4% (10)
Бавария 68.3% (28)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Бавария

История личных встреч

Боруссия Д
Бавария

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
78.9%
7 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
57.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 18 побед

50 матчей

28%
12%
60%
14 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

14%
42%
44%
7 побед 21 ничья 22 победы

Второй тайм

32%
32%
36%
16 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

Б
4:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
79

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.65
1.59

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

98
69

Голов в среднем за матч

1.96
1.38

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 82%
Меньше 18%
9
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.44
Ройс Марко 3 0.33
Мален Дониэлл 3 0.33
Фюллькруг Никлас 2 0.22
Хуммельс Матс 2 0.22
Рюэрсон Юлиан 2 0.22
Джан Эмре 1 (1) 0.11
Забитцер Марсель 1 0.11
Шлоттербек Нико 1 0.11
Мукоко Юссуфа 1 0.11
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 12 (3) 1.33
Сане Лерой 8 0.89
Коман Кингсли 3 0.33
Тель Матис 3 0.33
Мусиала Джамал 2 0.22
Горецка Леон 2 0.22
Мюллер Томас 1 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.11
Де Лигт Маттейс 1 0.11
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Адейеми Карим 1 0
Эдин Терзич 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Томас Тухель 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
22
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Бавария
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
9%
4
18%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
36%
6
27%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

20
33
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
20%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
5
25%
9
27%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3
Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27

Результаты матчей

Боруссия Д
Бавария

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
8
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
5
2.5
6
3
2
7
3.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 25 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
8.
Фрайбург
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Боруссия Д 7.3% (3)
    X 24.4% (10)
    Бавария 68.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Бавария
    4.50
    4.50
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    4.00
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    7.1% (3)
    Ничья
    23.8% (10)
    Бавария
    69% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    33.3% (14)
    2:2 Ничья
    14.3% (6)
    2:3 Бавария
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    1:3 Бавария
    7.1% (3)
    0:2 Бавария
    4.8% (2)
    0:1 Бавария
    4.8% (2)
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