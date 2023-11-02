Тур: 10. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия Д
Бавария
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
78.9%
7 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
57.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед
Первый тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 18 побед
50 матчей
28%
12%
60%
14 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
14%
42%
44%
7 побед 21 ничья 22 победы
Второй тайм
32%
32%
36%
16 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.37
1.13
Среднее время на гол
65
79
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.65
1.59
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
98
69
Голов в среднем за матч
1.96
1.38
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 82%
Меньше 18%
9
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.44
|Ройс Марко
|3
|0.33
|Мален Дониэлл
|3
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.22
|Хуммельс Матс
|2
|0.22
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.22
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.11
|Забитцер Марсель
|1
|0.11
|Шлоттербек Нико
|1
|0.11
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.11
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|12 (3)
|1.33
|Сане Лерой
|8
|0.89
|Коман Кингсли
|3
|0.33
|Тель Матис
|3
|0.33
|Мусиала Джамал
|2
|0.22
|Горецка Леон
|2
|0.22
|Мюллер Томас
|1
|0.11
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.11
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
22
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Бавария
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
9%
4
18%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
36%
6
27%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
20
33
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
20%
6
18%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
5
25%
9
27%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3
Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27
Результаты матчей
Боруссия Д
Бавария
Точный счет
1:0
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Исход игры
Боруссия Д
7.1% (3)
Ничья
23.8% (10)
Бавария
69% (29)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Бавария
33.3% (14)
2:2 Ничья
14.3% (6)
2:3 Бавария
14.3% (6)
1:1 Ничья
9.5% (4)
1:3 Бавария
7.1% (3)
0:2 Бавария
4.8% (2)
0:1 Бавария
4.8% (2)
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