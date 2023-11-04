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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Хоффенхайм
0:1
Первый тайм: 19'
Байер Л
0'
0:1
9' Гол
Вирц Флориан

Ход матча

9'
0:1
Вирц Флориан
(Бонифасе Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 124
Хоффенхайм 6.5% (8)
X 8.9% (11)
Байер Л 84.7% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
29
Сков
Роберт
21
Бюльтер
Мариус
16
Стах
Антон
6
Прёмель
Гриша
20
Беккер
Финн
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Хоффенхайм
3-4-1-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Байер Л

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
10 побед 4 ничьи 16 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:3
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

79
61

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

2
1.93

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

47
51

Голов в среднем за матч

1.57
1.7

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.6
Крамарич Андрей 4 (3) 0.4
Сков Роберт 2 0.2
Прёмель Гриша 2 0.2
Гриллич Флориан 1 0.1
Бюльтер Мариус 1 0.1
Кадержабек Павел 1 0.1
Брукс Джон 1 0.1
Кабак Озан 1 0.1
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.1
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.7
Хофманн Йонас 4 0.4
Фримпонг Жереми 3 0.3
Гримальдо Алехандро 3 0.3
Вирц Флориан 2 0.2
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.2
Та Джонатан 2 0.2
Адли Амин 1 0.1
Гложек Адам 1 0.1
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кабак Озан 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Та Джонатан 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
16
Хоффенхайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
4
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

21
25
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
5
20%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
8
32%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2
Байер Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Байер Л

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
2:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 6 3 0 20 - 11 21
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 10 6 3 1 25 - 7 21
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 6 0 4 20 - 17 18
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 16 16
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 10 2 3 5 16 - 21 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 10 2 0 8 11 - 21 6
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
18.
Майнц
 0:0 Заявка 10 0 4 6 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
17.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
18.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Боруссия М
 0:1 Заявка 5 1 2 2 11 - 12 5
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
11.
Фрайбург
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Весь список
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    • 14'
      Беккер Финн пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем
    • 14'
      Градецки Лукаш из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем
    • 13'
      Бюльтер Мариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 46%, Байер Л: 54%.
    • 11'
      Байер Л контролирует мяч.
    • До матча
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    Прогнозы 124
    Хоффенхайм 6.5% (8)
    X 8.9% (11)
    Байер Л 84.7% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Байер Л
    5.60
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    5.00
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    5.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Байер Л

    Исход игры
    Хоффенхайм
    6.5% (8)
    Ничья
    8.9% (11)
    Байер Л
    84.7% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.93% (102)
    Меньше
    12.07% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    93.1% (108)
    Нет
    6.9% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    50% (62)
    1:3 Байер Л
    13.7% (17)
    2:3 Байер Л
    8.1% (10)
    2:1 Хоффенхайм
    6.5% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Байер Л
    3.2% (4)
    0:1 Байер Л
    3.2% (4)
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