Тур: 10. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолВирц Флориан
0:2
45' ГолГримальдо Алехандро
45' Желтая карточкаВегхорст Ваут
48' Желтая карточкаКабак Озан
1:2
56' ГолСтах Антон
2:2
58' ГолВегхорст Ваут
60' Желтая карточкаПрёмель Гриша
2:3
70' ГолГримальдо Алехандро
72' Желтая карточкаГрадецки Лукаш
81' Желтая карточкаТа Джонатан
90'+6
Ход матча
9'
0:1
45'
45'
48'
56'
1:2
58'
2:2
60'
70'
72'
78'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
503 Количество передач 558
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
16
Стах
Антон
20
Беккер
Финн
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Байер Л
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед
30 матчей
23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
13.3%
53.4%
10 побед 4 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.47
Среднее время на гол
79
61
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
2
1.93
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
47
51
Голов в среднем за матч
1.57
1.7
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.6
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.4
|Сков Роберт
|2
|0.2
|Прёмель Гриша
|2
|0.2
|Вегхорст Ваут
|2 (1)
|0.2
|Гриллич Флориан
|1
|0.1
|Бюльтер Мариус
|1
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.1
|Брукс Джон
|1
|0.1
|Кабак Озан
|1
|0.1
|Стах Антон
|1
|0.1
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.7
|Гримальдо Алехандро
|5
|0.5
|Хофманн Йонас
|4
|0.4
|Фримпонг Жереми
|3
|0.3
|Вирц Флориан
|3
|0.3
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.2
|Та Джонатан
|2
|0.2
|Адли Амин
|1
|0.1
|Гложек Адам
|1
|0.1
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
16
Хоффенхайм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Байер Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
4
17%
3
11%
1-15
5
22%
5
18%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
2
9%
9
32%
61-75
4
17%
3
11%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2
Байер Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Байер Л
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:3
4 раза 40%
1:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|36 - 7
|26
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|19 - 23
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|0:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|13 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:3 Байер Л
Исход игры
Хоффенхайм
6.4% (8)
Ничья
8.8% (11)
Байер Л
84.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
88.03% (103)
Меньше
11.97% (14)
Обе команды забьют
Да
93.16% (109)
Нет
6.84% (8)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50.4% (63)
1:3 Байер Л
13.6% (17)
2:3 Байер Л
8% (10)
2:1 Хоффенхайм
6.4% (8)
1:1 Ничья
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:2 Байер Л
3.2% (4)
0:1 Байер Л
3.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!