Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

48' Рефери не любит споров - именно за это Вегхорст Ваут сейчас получил желтую

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Гримальдо Алехандро забивает с левой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

41' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

37' Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали

29' Жереми Фримпонг наказан за толчок Бауманн Оливер

29' Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Гримальдо Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

19' Victor Okoh Boniface на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вирц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Беккер Финн пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

13' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

12' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Victor Okoh Boniface пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

9' Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.

9' Г О О О О Л - Вирц Флориан забивает с правой ноги!

9' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

6' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Хоффенхайм начинает с центра поля