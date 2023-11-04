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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Хоффенхайм
2:3
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
9' Гол
Вирц Флориан
0:2
45' Гол
Гримальдо Алехандро
45' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
48' Желтая карточка
Кабак Озан
1:2
56' Гол
Стах Антон
2:2
58' Гол
Вегхорст Ваут
60' Желтая карточка
Прёмель Гриша
2:3
70' Гол
Гримальдо Алехандро
72' Желтая карточка
Градецки Лукаш
81' Желтая карточка
Та Джонатан
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Вирц Флориан
(Бонифасе Виктор)
45'
0:2
Гримальдо Алехандро
(Хофманн Йонас)
45'
Вегхорст Ваут
 
46'
 
Станишич Йосип
Коссуну Одилон
48'
Кабак Озан
 
56'
Стах Антон
1:2
58'
Вегхорст Ваут
2:2
60'
Прёмель Гриша
 
70'
2:3
Гримальдо Алехандро
(Бонифасе Виктор)
72'
 
Градецки Лукаш
78'
Крамарич Андрей
Беккер Финн
 
78'
Бебу Ила
Сков Роберт
 
80'
 
Андрих Роберт
Хофманн Йонас
81'
 
Та Джонатан
87'
Бериша Мергим
Бейер Максимилиан
 
88'
Конте Бамбасе
Акпогума Кевин
 
88'
 
Адли Амин
Бонифасе Виктор
90'
 
Гложек Адам
Вирц Флориан

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 503 Количество передач 558
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Хоффенхайм 6.4% (8)
X 8.8% (11)
Байер Л 84.8% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
29
Сков
Роберт
21
Бюльтер
Мариус
16
Стах
Антон
6
Прёмель
Гриша
20
Беккер
Финн
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Хоффенхайм
3-4-1-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Байер Л

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
10 побед 4 ничьи 16 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:3
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

79
61

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

2
1.93

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

47
51

Голов в среднем за матч

1.57
1.7

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.6
Крамарич Андрей 4 (3) 0.4
Сков Роберт 2 0.2
Прёмель Гриша 2 0.2
Вегхорст Ваут 2 (1) 0.2
Гриллич Флориан 1 0.1
Бюльтер Мариус 1 0.1
Кадержабек Павел 1 0.1
Брукс Джон 1 0.1
Кабак Озан 1 0.1
Стах Антон 1 0.1
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.7
Гримальдо Алехандро 5 0.5
Хофманн Йонас 4 0.4
Фримпонг Жереми 3 0.3
Вирц Флориан 3 0.3
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.2
Та Джонатан 2 0.2
Адли Амин 1 0.1
Гложек Адам 1 0.1
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
16
Хоффенхайм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Байер Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
4
17%
3
11%
1-15
5
22%
5
18%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
2
9%
9
32%
61-75
4
17%
3
11%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2
Байер Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Байер Л

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:3
4 раза 40%
1:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
5
2.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 2:0 Заявка 10 8 2 0 36 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
12.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
13.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
14.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 2:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 13 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
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    Прогнозы 125
    Хоффенхайм 6.4% (8)
    X 8.8% (11)
    Байер Л 84.8% (106)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:3 Байер Л

    Исход игры
    Хоффенхайм
    6.4% (8)
    Ничья
    8.8% (11)
    Байер Л
    84.8% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.03% (103)
    Меньше
    11.97% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    93.16% (109)
    Нет
    6.84% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    50.4% (63)
    1:3 Байер Л
    13.6% (17)
    2:3 Байер Л
    8% (10)
    2:1 Хоффенхайм
    6.4% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Байер Л
    3.2% (4)
    0:1 Байер Л
    3.2% (4)
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