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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
РВДМ 47
1:1
Второй тайм: 64'
Кортрейк
0'
6' Желтая карточка
Luis Geovanny Segovia
0:1
15' Гол
Оджо Шейи
1:1
23' Гол
Ilay Camara
37' Желтая карточка
Эрис Жонатан
40' Желтая карточка
Двомо Пьер

Ход матча

6'
Luis Geovanny Segovia
 
15'
0:1
Оджо Шейи
23'
Ilay Camara
(Рен-Аделед Жефф)
1:1
37'
Эрис Жонатан
 
40'
Двомо Пьер
 
46'
Мбуп Пате
Да Сильва Флоран
 
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Кортрейк
3.65
3.85
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4.10
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Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
2
Luis
Geovanny
Segovia
4
Klaus
17
Ilay
Camara
69
Да
Сильва
Флоран
6
Двомо
Пьер
26
Abner
II
77
Рен-Аделед
Жефф
9
Гейе
Махтар
27
Rikelmi
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
6
Nayel
Mehssatou
77
Энен
Давид
15
Малинов
Кристиян
54
Оджо
Шейи
23
Майтен
Александр
10
Abdelkahar
Kadri
39
Дэвис
Айзек
РВДМ 47
3-4-3
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

РВДМ 47
Кортрейк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.46
Бирон Микаэль 3 (1) 0.23
Да Сильва Флоран 2 0.15
Двомо Пьер 1 0.08
Ilay Camara 1 0.08
Luis Geovanny Segovia 1 0.08
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.23
Dion De Neve 2 0.15
Abdelkahar Kadri 2 0.15
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.15
Оджо Шейи 1 0.08
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 1 1
Эрис Жонатан 2 0
Мерсье Ксавье 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Двомо Пьер 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Ilay Camara 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Малинов Кристиян 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Кана Марко 2 1
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
РВДМ 47
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
6
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
4
36%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
1
4%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
1
5%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
7
32%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6

Результаты матчей

РВДМ 47
Кортрейк

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Генк
 12 5 6 1 23 - 10 21
6.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
9.
Стандард
 12 4 4 4 14 - 14 16
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 1:1 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 1:1 13 2 3 8 10 - 26 9
16.
Вестерло
 12 1 4 7 13 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
РВДМ 47
 1:1 7 2 3 2 8 - 11 9
10.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
11.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Кортрейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 6 4 2 0 12 - 2 14
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 1:1 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 1:1 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Да Сильва Флоран уходит с поля. Pathe Mboup выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Двомо Пьер получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Эрис Жонатан получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Ilay Camara бьет в цель!
  • 15'
    Г О О О О Л - Оджо Шейи бьет в цель!
  • 6'
    Luis Geovanny Segovia получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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РВДМ 47
Ничья
Кортрейк
3.65
3.85
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Где смотреть матч РВДМ 47 1:1 Кортрейк онлайн

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