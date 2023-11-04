Тур: 13. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
6' Желтая карточкаLuis Geovanny Segovia
0:1
15' ГолОджо Шейи
1:1
23' ГолIlay Camara
37' Желтая карточкаЭрис Жонатан
40' Желтая карточкаДвомо Пьер
Ход матча
15'
0:1
23'
1:1
37'
40'
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
27
Rikelmi
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
77
Энен
Давид
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 RikelmiНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
77 Энен ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Кортрейк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.46
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.23
|Да Сильва Флоран
|2
|0.15
|Двомо Пьер
|1
|0.08
|Ilay Camara
|1
|0.08
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.08
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.23
|Dion De Neve
|2
|0.15
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.15
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.15
|Оджо Шейи
|1
|0.08
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|1
|1
|Эрис Жонатан
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Двомо Пьер
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Малинов Кристиян
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Кана Марко
|2
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
РВДМ 47
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
6
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
4
36%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
1
4%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
1
5%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
7
32%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6
Результаты матчей
РВДМ 47
Кортрейк
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|23 - 10
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|7.
|12
|4
|5
|3
|20 - 10
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|16.
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|11.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5