Тур: 13. Стадион: Босуил.
0'
1:0
4' ГолЯнссен Винсент
2:0
10' ГолБаликвиша Мишель-Анже
3:0
38' ГолБаликвиша Мишель-Анже
3:1
44' ГолЗекири Анди
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаГрошовски Патрик
47' Желтая карточкаЯнссен Винсент
51' Желтая карточкаМуйя Арбнор
Ход матча
4'
1:0
10'
38'
44'
3:1
45'
45'
47'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Антверпен
Генк
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.1
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
2.1
2.4
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
2.15
1.75
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|6
|0.46
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.23
|Муйя Арбнор
|3
|0.23
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.15
|Иленикена Джордж
|2
|0.15
|Вермирен Артур
|1
|0.08
|Керк Джирано
|1
|0.08
|Батай Йелле
|1
|0.08
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.23
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.23
|Муньос Даниэль
|3
|0.23
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.23
|Зекири Анди
|3
|0.23
|Хейнен Бриан
|2 (1)
|0.15
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Куэста Карлос
|1
|0.08
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.08
|Фадера Алию
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Баа Кристофер
|1
|0.08
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|2
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
11
Антверпен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Генк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
29%
29%
5
23%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
3
18%
5
23%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0
Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2
Результаты матчей
Антверпен
Генк
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
23
33
23
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
66
39
57
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|5.
|1:3
|13
|5
|6
|2
|24 - 13
|21
|6.
|3:1
|13
|5
|5
|3
|23 - 11
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|3:1
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|1:3
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|3:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5