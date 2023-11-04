  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Антверпен
3:2
Конец матча
Генк
0'
1:0
5' Гол
Янссен Винсент
2:0
11' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
3:0
39' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
3:1
45' Гол
Зекири Анди
45' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Грошовски Патрик
47' Желтая карточка
Янссен Винсент
51' Желтая карточка
Муйя Арбнор
68' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
68' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
90' Желтая карточка
Баа Кристофер
3:2
90' Гол
Муньос Даниэль
90'+9
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
34
Батай
Йелле
48
Вермирен
Артур
8
Юсуф
Альхассан
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Зекири
Анди
10
Эль-Ханнус
Билаль
Антверпен
4-2-3-1
Генк
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Генк

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.1

Среднее время на гол

40
81

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

2.1
2.4

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

2.15
1.75

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 6 0.46
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.23
Муйя Арбнор 3 0.23
Эккеленкамп Юрген 2 0.15
Иленикена Джордж 2 0.15
Вермирен Артур 1 0.08
Керк Джирано 1 0.08
Батай Йелле 1 0.08
Винс Сэмюэл 1 0.08
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 4 0.31
Пейнтсил Джозеф 3 0.23
Арокодаре Толуваласе 3 0.23
Эль-Ханнус Билаль 3 0.23
Зекири Анди 3 0.23
Хейнен Бриан 2 (1) 0.15
Кайембе Йорис 1 0.08
Куэста Карлос 1 0.08
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Баа Кристофер 1 0.08
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 3 2
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Галарса Матиас 2 0
Зекири Анди 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
4
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
11
Антверпен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
5
25%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
3
15%
6
25%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0
Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2

Результаты матчей

Антверпен
Генк

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
4
9
2.5
5
8
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
9.
Стандард
 12 4 4 4 14 - 14 16
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
3.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
5.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Антверпен 3:2 Генк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     