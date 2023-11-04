Тур: 13. Стадион: Босуил.
0'
1:0
5' ГолЯнссен Винсент
2:0
11' ГолБаликвиша Мишель-Анже
3:0
39' ГолБаликвиша Мишель-Анже
3:1
45' ГолЗекири Анди
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаГрошовски Патрик
47' Желтая карточкаЯнссен Винсент
51' Желтая карточкаМуйя Арбнор
68' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
68' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
90' Желтая карточкаБаа Кристофер
3:2
90' ГолМуньос Даниэль
90'+9
Ход матча
5'
1:0
11'
39'
45'
3:1
45'
45'
47'
51'
68'
90'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Антверпен
Генк
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.1
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
2.1
2.4
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
2.15
1.75
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|6
|0.46
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.23
|Муйя Арбнор
|3
|0.23
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.15
|Иленикена Джордж
|2
|0.15
|Вермирен Артур
|1
|0.08
|Керк Джирано
|1
|0.08
|Батай Йелле
|1
|0.08
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|4
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.23
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.23
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.23
|Зекири Анди
|3
|0.23
|Хейнен Бриан
|2 (1)
|0.15
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Куэста Карлос
|1
|0.08
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.08
|Фадера Алию
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Баа Кристофер
|1
|0.08
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|3
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
11
Антверпен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Генк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
5
25%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
3
15%
6
25%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0
Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2
Результаты матчей
Антверпен
Генк
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
33
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
76
49
58
211
211
112
112
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5