Тур: 15. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 3'
0'
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
38
Зима
Лукаш
22
Раду
Денис
4
Папп
Пол
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Петролул Плоешти
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алими Исник
|4 (1)
|0.29
|Шафранко Павол
|4
|0.29
|Аганович Аднан
|3
|0.21
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.21
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Георге Ион
|1
|0.07
|Каллаку Шерифф
|1
|0.07
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.36
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.29
|Муси Александру Мариан
|3
|0.21
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.21
|Петрович Зоран
|1
|0.07
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Папп Пол
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
12
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
3
18%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
6
32%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0
Результаты матчей
Сепси
Петролул Плоешти
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:5
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сепси
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
44
15
26
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
26
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
68
212
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|4.
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|5.
|0:0
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|7.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|8.
|14
|4
|7
|3
|21 - 21
|19
|9.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|12.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|14
|4
|2
|8
|23 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|5