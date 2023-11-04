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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Сепси
0:0
Первый тайм: 3'
Петролул Плоешти
0'
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Петролул Плоешти
1.85
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5.10
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5.30
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
4
Кечкеш
Акош
8
Георге
Ион
77
Аганович
Аднан
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
38
Зима
Лукаш
22
Раду
Денис
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
6
Жефферсон
IV
82
Диоманде
Исмаэль
44
Думитриу
Лучан
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
Сепси
Петролул Плоешти

История личных встреч

Сепси
Петролул Плоешти

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
К
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алими Исник 4 (1) 0.29
Шафранко Павол 4 0.29
Аганович Аднан 3 0.21
Штефэнеску Мариус 3 0.21
Рондон Марио 1 0.07
Георге Ион 1 0.07
Каллаку Шерифф 1 0.07
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Чоботарю Денис 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.36
Грозав Георге-Теодор 4 (1) 0.29
Муси Александру Мариан 3 0.21
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.21
Петрович Зоран 1 0.07
Хужа Мариан Фернандо 1 0.07
Тичу Валентин Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Георге Ион 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Матей Космин 1 1
Алими Исник 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Отелита Богдан 2 0
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 4 0
Тичу Валентин Константин 2 1
Папп Пол 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
12
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
6
32%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0

Результаты матчей

Сепси
Петролул Плоешти

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:5
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сепси
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
5
2.5
2
6
1
5
3.5
1
7
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 14 6 4 4 20 - 15 22
5.
Петролул Плоешти
 0:0 15 4 9 2 19 - 16 21
6.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 0:0 15 5 4 6 18 - 18 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 0:0 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 0:0 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 0:0 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 0:0 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Фарул Констанца Попеску Михай 5
Весь список
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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    1.80 ПОСТАВИТЬ
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Сепси
Ничья
Петролул Плоешти
1.85
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5.10
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5.30
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Сепси
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