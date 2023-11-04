Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Florin Stefan получил желтую карточку от судьи

87' Судье надоело, что Омрани Билель тянет время и он наказал его горчичником

86' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Giorgi Abuashvili выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Denis Radu уходит с поля и его заменяет Mihnea Radulescu

83' Оооо... вот это был удар! Аганович Аднан должен был забить с этой позиции.

81' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Папп Пол

80' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Denis Radu возвращается на поле.

79' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ох, нехорошо это выглядит. Denis Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Denis Radu

77' Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Denis Radu успешно блокирует удар.

76' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Судья свистит. Denis Radu атаковал сзади соперника. Это Аганович Аднан заработал своей команде штрафной

72' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

71' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Муси Александру Мариан уходит с поля и его заменяет Giorgi Abuashvili

64' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Denis Radu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Denis Radu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

62' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

60' Тактическая замена. Шафранко Павол уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

59' Lucian Dumitriu получил желтую карточку от судьи

57' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

54' Алими Исник из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Матч возобновлен

53' Муси Александру Мариан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

52' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

50' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля