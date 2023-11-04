Тур: 15. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаОройан Дариус
12' Желтая карточкаЖефферсон
34' Желтая карточкаFlorin Pirvu
52' Желтая карточкаНиняй Бранислав
59' Желтая карточкаДумитриу Лучан
87' Желтая карточкаОмрани Билель
88' Желтая карточкаШтефан Флорин
90' Желтая карточкаПапп Пол
90'+4
Ход матча
12'
34'
52'
59'
87'
88'
90'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
38
Зима
Лукаш
22
Раду
Денис
4
Папп
Пол
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Петролул Плоешти
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алими Исник
|4 (1)
|0.27
|Шафранко Павол
|4
|0.27
|Аганович Аднан
|3
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Георге Ион
|1
|0.07
|Каллаку Шерифф
|1
|0.07
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.33
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.27
|Муси Александру Мариан
|3
|0.2
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.2
|Петрович Зоран
|1
|0.07
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Seniko Doua
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
12
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
3
18%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
6
32%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0
Результаты матчей
Сепси
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сепси
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
44
16
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
411
69
213
312
114
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|5