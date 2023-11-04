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Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 22'
У Крайова 1948
0'

Владение мячом

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Университатя Крайова
Ничья
У Крайова 1948
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21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
Университатя Крайова
У Крайова 1948

История личных встреч

Университатя Крайова
У Крайова 1948

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.27
Иван Андрей 3 (2) 0.2
Крецу Александру 3 0.2
Митрицэ Александру 2 0.13
Рогульич Анте 2 0.13
Банку Никусор 1 0.07
Хури Льес 1 0.07
Скречу Владимир 1 0.07
Баярам Штефан 1 0.07
Дансиу Мариан 1 0.07
Куртич Ясмин 1 (1) 0.07
Влэдою Штефан 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 8 0.53
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.27
Бауса Хуан 3 (1) 0.2
Сидибе Секу 3 (1) 0.2
William Baeten 2 0.13
Албу Константин 1 0.07
Лакруа Лео 1 0.07
Ибрагим Джибрил 1 0.07
Бахасса Яссин 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 4 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Скречу Владимир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Лео 2 1
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Падула Андреа 2 0
Албу Константин 2 0
Бахасса Яссин 2 0
William Baeten 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Giovanni Costantino 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

8
8
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
3
18%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
5
50%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
7
35%
6
26%
76-90

Пропущено

15
27
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
7
47%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3

Результаты матчей

Университатя Крайова
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
5
3
2
4
2.5
4
4
1
5
3.5
1
7
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
1
5
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 0:0 15 6 5 4 20 - 15 23
5.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
6.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 0:0 15 4 3 8 23 - 27 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 0:0 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 0:0 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
У Крайова 1948
 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Оцелул Галац Желев Милен 5
Фарул Констанца Попеску Михай 5
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    Университатя Крайова
    Ничья
    У Крайова 1948
    1.51
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    5.80
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    Университатя Крайова
    У Крайова 1948
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