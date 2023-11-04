Тур: 15. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
История личных встреч
Университатя Крайова
У Крайова 1948
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.27
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.2
|Крецу Александру
|3
|0.2
|Митрицэ Александру
|2
|0.13
|Рогульич Анте
|2
|0.13
|Банку Никусор
|1
|0.07
|Хури Льес
|1
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.07
|Баярам Штефан
|1
|0.07
|Дансиу Мариан
|1
|0.07
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.07
|Влэдою Штефан
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|8
|0.53
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.27
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.2
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.2
|William Baeten
|2
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.07
|Лакруа Лео
|1
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.07
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Падула Андреа
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
|Giovanni Costantino
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
8
8
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
3
18%
76-90
Пропущено
10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
5
50%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
7
35%
6
26%
76-90
Пропущено
15
27
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
7
47%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
3
20%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Результаты матчей
Университатя Крайова
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
53
24
44
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
26
15
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
68
311
59
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|4.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|5.
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|7.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|8.
|14
|4
|7
|3
|21 - 21
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|12.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|23 - 27
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|5