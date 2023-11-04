Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Juraj Badelj получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Juraj Badelj на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Дурмен Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Ван Дурмен Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Constantin Albu

79' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' УДАЛЕНИЕ! - Падула Андреа получает вторую желтую за споры

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Банку Никусор получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Габриэль Компануччи получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

73' Кэпэцынэ Михай нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

73' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Кэпэцынэ Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Падула Андреа получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

71' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

69' Giovanni Costantino получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

61' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Маскареньяс Матеус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

60' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Radu Negru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля