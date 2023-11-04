Тур: 15. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
1:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолКэпэцынэ Михай
41' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
60' Желтая карточкаМаскареньяс Матеус
1:1
63' ГолКицу Аурелиан
69' Желтая карточкаGiovanni Costantino
72' Желтая карточкаПадула Андреа
72' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
73' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
73' Желтая карточкаБанку Никусор
77' Вторая желтая карточкаПадула Андреа
90' Желтая карточкаМатею Александру
90' Желтая карточкаВлэдою Штефан
90' Желтая карточкаАким Влад
90'+8
Ход матча
29'
63'
1:1
72'
72'
73'
77'
90'
90'
90'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
История личных встреч
Университатя Крайова
У Крайова 1948
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.27
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.2
|Крецу Александру
|3
|0.2
|Митрицэ Александру
|2
|0.13
|Рогульич Анте
|2
|0.13
|Банку Никусор
|1
|0.07
|Хури Льес
|1
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.07
|Баярам Штефан
|1
|0.07
|Дансиу Мариан
|1
|0.07
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.07
|Влэдою Штефан
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.6
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.27
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.2
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.2
|William Baeten
|2
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.07
|Лакруа Лео
|1
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.07
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|5
|0
|Иван Андрей
|3
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|3
|1
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
8
8
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
3
18%
76-90
Пропущено
10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
5
50%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
19%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Пропущено
16
28
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
18%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
7
44%
4
14%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Результаты матчей
Университатя Крайова
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
53
25
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
510
69
312
510
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5