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Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
29' Гол
Кэпэцынэ Михай
41' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
60' Желтая карточка
Маскареньяс Матеус
1:1
63' Гол
Кицу Аурелиан
69' Желтая карточка
Giovanni Costantino
72' Желтая карточка
Падула Андреа
72' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
73' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
73' Желтая карточка
Банку Никусор
77' Вторая желтая карточка
Падула Андреа
90' Желтая карточка
Матею Александру
90' Желтая карточка
Влэдою Штефан
90' Желтая карточка
Аким Влад
90'+8
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
Университатя Крайова
У Крайова 1948

История личных встреч

Университатя Крайова
У Крайова 1948

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.27
Иван Андрей 3 (2) 0.2
Крецу Александру 3 0.2
Митрицэ Александру 2 0.13
Рогульич Анте 2 0.13
Банку Никусор 1 0.07
Хури Льес 1 0.07
Кэпэцынэ Михай 1 0.07
Скречу Владимир 1 0.07
Баярам Штефан 1 0.07
Дансиу Мариан 1 0.07
Куртич Ясмин 1 (1) 0.07
Влэдою Штефан 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.6
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.27
Бауса Хуан 3 (1) 0.2
Сидибе Секу 3 (1) 0.2
William Baeten 2 0.13
Албу Константин 1 0.07
Лакруа Лео 1 0.07
Ибрагим Джибрил 1 0.07
Бахасса Яссин 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 5 0
Иван Андрей 3 1
Матею Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Скречу Владимир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 3 1
Лакруа Лео 2 1
Маскареньяс Матеус 2 1
Аким Влад 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Албу Константин 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
William Baeten 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

8
8
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
3
18%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
5
50%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
19%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Пропущено

16
28
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
18%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
7
44%
4
14%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3

Результаты матчей

Университатя Крайова
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
4
4
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
6.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
11.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Рефери не любит споров - именно за это Аким Влад сейчас получил желтую
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 55%, У Крайова 1948: 45%.
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Габриэль Компануччи успешно блокирует удар.
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