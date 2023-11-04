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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 45+'
Вестерло
0'
10' Желтая карточка
Bakary Haidara
32' Желтая карточка
Тагир Равиль
36' Желтая карточка
Arthur Piedfort

Ход матча

10'
 
Bakary Haidara
32'
 
Тагир Равиль
36'
 
Arthur Piedfort
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Вестерло
2.13
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3.85
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Все Коэффициенты
16
Прево
Максенс
18
Мигель
Флориан
28
Плетинкс
Эвауд
23
Joel
Schingtienne
6
Дом
Джорен
8
Шрейверс
Сьебе
17
Мисао
Кенто
20
Мендиль
Хамза
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
1
Болат
Синан
3
Bakary
Haidara
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
22
Рейнолдс
Брайан
18
Йоу
Гриффин
5
Бос
Джордан
8
Мадсен
Николас
46
Arthur
Piedfort
15
Сидорчук
Сергей
21
Даци
Эрдон
АХ Лёвен
3-4-3
Вестерло
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Вестерло

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
67

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.23
Мазиз Юссеф 2 0.15
Торстейнссон Йон 2 0.15
Richie Sagrado 2 0.15
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.15
Nachon Nsingi 1 0.08
Мисао Кенто 1 0.08
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.08
Рикка Федерико 1 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.08
Шломо Раз 1 0.08
Ezechiel Banzuzi 1 0.08
Joel Schingtienne 1 0.08
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.31
Даци Эрдон 2 0.15
Фриган Матия 2 0.15
Мадсен Николас 2 (2) 0.15
Йоу Гриффин 1 0.08
Йорданов Эдиссон 1 0.08
Tuur Rommens 1 0.08
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мисао Кенто 1 0
Мертенс Матье 1 0
Joel Schingtienne 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Стассин Лукас 1 0
Bakary Haidara 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
АХ Лёвен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

3
1
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
5
63%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
67%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
21%
6
43%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
7
29%
29%
5
23%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
2
8%
6
27%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0
Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3

Результаты матчей

АХ Лёвен
Вестерло

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Генк
 12 5 6 1 23 - 10 21
6.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
9.
Стандард
 12 4 4 4 14 - 14 16
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 0:0 13 3 4 6 19 - 24 13
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
16.
Вестерло
 0:0 13 1 5 7 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
АХ Лёвен
 0:0 7 2 3 2 11 - 6 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 0:0 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 6 4 2 0 12 - 2 14
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Вестерло
 0:0 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
АХ Лёвен
 0:0 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Arthur Piedfort получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Тагир Равиль получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Bakary Haidara получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Вестерло
2.13
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3.85
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4.00
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АХ Лёвен
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