Тур: 13. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
10' Желтая карточкаBakary Haidara
32' Желтая карточкаТагир Равиль
36' Желтая карточкаArthur Piedfort
47' Желтая карточкаДаци Эрдон
48' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
55' Желтая карточкаБайрам Эмин
0:1
64' ПенальтиМадсен Николас
0:2
69' ГолСидорчук Сергей
73' Желтая карточкаСидорчук Сергей
73' Желтая карточкаМертенс Матье
82' Желтая карточкаМендиль Хамза
90' Желтая карточкаСтассин Лукас
90'+7
Ход матча
10'
32'
36'
47'
48'
55'
64'
0:1
69'
73'
73'
82'
90'
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Вестерло
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
67
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.23
|Мазиз Юссеф
|2
|0.15
|Торстейнссон Йон
|2
|0.15
|Richie Sagrado
|2
|0.15
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.15
|Nachon Nsingi
|1
|0.08
|Мисао Кенто
|1
|0.08
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.08
|Рикка Федерико
|1
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.08
|Шломо Раз
|1
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.08
|Joel Schingtienne
|1
|0.08
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.31
|Мадсен Николас
|3 (3)
|0.23
|Даци Эрдон
|2
|0.15
|Фриган Матия
|2
|0.15
|Йоу Гриффин
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|1
|0.08
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.08
|Tuur Rommens
|1
|0.08
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Joel Schingtienne
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Байрам Эмин
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Даци Эрдон
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
|Arthur Piedfort
|1
|0
|Bakary Haidara
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
АХ Лёвен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
3
1
АХ Лёвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
5
26%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
21%
6
38%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
7
27%
5
23%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
4
15%
6
27%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0
Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3
Результаты матчей
АХ Лёвен
Вестерло
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
49
49
211
112
112
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5