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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 25'
Зальцбург
0'
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Зальцбург
8.50
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Сваровски Тироль
4-4-2
Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Зальцбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
ТМК
1:3
Б
5:0
ТМК
1:1
Б
5:1
Б
1:5
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.78

Среднее время на гол

56
115

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

3
3.4

Среднее время на гол

30
26

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.5
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

36
52

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.23
Кронбергер Лука 3 0.23
Диарра Мамаду 1 0.08
Шульц Кофи 1 0.08
Зульцбахер Лукас 1 0.08
Эртльталер Юлиус 1 0.08
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 6 0.46
Шимич Роко 4 0.31
Дедич Амар 3 0.23
Койта Секу 3 (1) 0.23
Форсон Аманква 2 0.15
Глух Оскар 2 0.15
Беду Самсон 2 0.15
Кьергаард Мауриц 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Соле Умар 1 0.08
Доргелес Нене 1 0.08
Ратков Петар 1 0.08
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 1
Кронбергер Лука 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Диарра Мамаду 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 1
Конате Карим 3 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Шлагер Александер 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Зальцбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Зальцбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
10
Сваровски Тироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зальцбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
2
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
2
20%
8
30%
30%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
4
15%
76-90

Пропущено

25
8
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
12%
4
50%
31-45
8
32%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0
Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1
Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Зальцбург

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
10
2
1
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
2.
Зальцбург
 0:0 13 8 3 2 27 - 8 27
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 13 5 6 2 19 - 14 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Вольфсбергер
 1:0 13 4 5 4 16 - 19 17
7.
Аустрия Вена
 0:0 13 4 4 5 13 - 13 16
8.
Рапид Вена
 12 3 6 3 25 - 15 15
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 0:0 13 1 3 9 10 - 25 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 13 0 4 9 5 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 0:0 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Вольфсбергер
 1:0 7 3 1 3 8 - 10 10
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 3 1 8 - 8 9
6.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
7.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Аустрия Вена
 0:0 6 1 4 1 6 - 5 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 0:0 6 0 2 4 6 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:0 7 4 3 0 17 - 6 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 7 3 3 1 11 - 6 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 0:0 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 1:0 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Аустрия Лустенау
 0:0 6 0 4 2 3 - 6 4
12.
Сваровски Тироль
 0:0 7 1 1 5 4 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Зальцбург
8.50
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6.60
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