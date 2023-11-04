Тур: 13. Стадион: Тиволи Ной.
0:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолКонате Карим
45' Желтая карточкаСоле Умар
48' Желтая карточкаКонате Карим
55' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
85' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90' Вторая желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90' Желтая карточкаFelix Bacher
0:2
90' ГолКонате Карим
90'+6
Ход матча
27'
0:1
45'
46'
48'
55'
85'
90'
90'
90'
0:2
44
Шульц
Кофи
22
Соле
Умар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Сваровски Тироль
Зальцбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.78
Среднее время на гол
56
115
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
3
3.4
Среднее время на гол
30
26
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.5
1.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
36
52
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.23
|Кронбергер Лука
|3
|0.23
|Диарра Мамаду
|1
|0.08
|Шульц Кофи
|1
|0.08
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.08
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.08
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.62
|Шимич Роко
|4
|0.31
|Дедич Амар
|3
|0.23
|Койта Секу
|3 (1)
|0.23
|Форсон Аманква
|2
|0.15
|Глух Оскар
|2
|0.15
|Беду Самсон
|2
|0.15
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.08
|Доргелес Нене
|1
|0.08
|Соле Умар
|1
|0.08
|Ратков Петар
|1
|0.08
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Кронбергер Лука
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гиндо Дауда
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Зальцбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Зальцбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
10
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Зальцбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
1
17%
4
21%
61-75
1
17%
2
11%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
2
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
10
29
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
5
17%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
2
20%
8
28%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
1
10%
5
17%
76-90
Пропущено
27
8
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
11%
4
50%
31-45
8
30%
30%
1
13%
46-60
3
11%
3
38%
61-75
8
30%
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0
Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1
Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Зальцбург
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
310
112
112
49
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4