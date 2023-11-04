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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Аустрия Вена
1:0
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
32' Желтая карточка
Джукич Александар
51' Желтая карточка
Leo Matzler
80' Желтая карточка
Бобциен Бен
86' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
1:0
89' Гол
Шмидт Александер
90' Желтая карточка
Torben Rhein
90'+6
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
21
Гуэнуш
Хаким
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
30
Фишер
Манфред
27
Domenik
Schierl
2
Мольтенис
Борис
5
Leo
Matzler
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
11
Диалло
Байла
20
Шмид
Жонатан
33
Daniel
Tiefenbach
70
Stefano
Surdanovic
8
Torben
Rhein
9
Фредериксен
Николай
Аустрия Вена
3-4-3
Аустрия Лустенау
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
0:2
БE
5:0
БE
1:1
Б
1:0
Б
2:2
OC
1:2
К
0:4

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
2

Среднее время на гол

120
45

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.62
Асллани Фисник 2 0.15
Шмидт Александер 1 0.08
Гуэнуш Хаким 1 0.08
Хандль Йоханнес 1 0.08
Вучич Ромео 1 0.08
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Джукич Александар 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.15
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.15
Namory Cisse 1 0.08
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 1
Холланд Джеймс 2 1
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фитц Доминик 3 0
Джукич Александар 3 0
Хускович Муарем 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Балтакса Матан 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 1
Leo Matzler 3 0
Torben Rhein 3 0
Маак Маттиас 2 0
Domenik Schierl 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Daniel Tiefenbach 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Dario Grujic 2 0
Мольтенис Борис 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Диалло Байла 1 0
Бобциен Бен 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аустрия Лустенау
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Аустрия Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
21

Упущенные победы

5
0
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Аустрия Лустенау
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
21

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
25%
5
24%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
13%
2
10%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
29%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
4
31%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7

Результаты матчей

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
10 раз 77%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
6
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
3
10
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
7.
Вольфсбергер
 13 4 5 4 19 - 19 17
8.
Рапид Вена
 12 3 6 3 25 - 15 15
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 13 1 2 10 10 - 27 5
12.
Аустрия Лустенау
 13 0 3 10 5 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
5.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
8.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 6 0 1 5 6 - 15 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Джукич Александар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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