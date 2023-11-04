Тур: 13. Стадион: Дженерали Арена.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаДжукич Александар
51' Желтая карточкаLeo Matzler
80' Желтая карточкаБобциен Бен
86' Желтая карточкаХандль Йоханнес
1:0
89' ГолШмидт Александер
90' Желтая карточкаTorben Rhein
90'+6
Ход матча
51'
80'
86'
89'
1:0
90'
21
Гуэнуш
Хаким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.62
|Асллани Фисник
|2
|0.15
|Шмидт Александер
|1
|0.08
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.08
|Хандль Йоханнес
|1
|0.08
|Вучич Ромео
|1
|0.08
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.15
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.15
|Namory Cisse
|1
|0.08
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|1
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Джукич Александар
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|2
|1
|Leo Matzler
|3
|0
|Torben Rhein
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аустрия Лустенау
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
21
Упущенные победы
5
0
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Аустрия Лустенау
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
21
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
25%
5
24%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
13%
2
10%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
29%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
4
31%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
1
8%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Результаты матчей
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
10 раз 77%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
24
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
310
49
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4