Тур: 13. Стадион: Лавантталь Арена.
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
20'
1:0
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
30
Голов в среднем за матч
1.55
2
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.74
2.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
43
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.38
|Augustine Boakye
|2
|0.15
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.15
|Балло Тьерно
|2
|0.15
|Забитцер Томас
|1
|0.08
|Ридер Флориан
|1
|0.08
|Омич Эрвин
|1
|0.08
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.54
|Andy Irving
|3
|0.23
|Florian Jaritz
|2
|0.15
|Верницниг Кристофер
|1
|0.08
|Kosmas Gezos
|1
|0.08
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Nicolas Wimmer
|1
|0.08
|Бонна Соломон
|1
|0.08
|Aaron Schwarz
|1
|0.08
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|4
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Mohamed Bamba
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
11
5
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1
Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
66
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|27 - 8
|27
|3.
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|7.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|25 - 15
|15
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|11.
|0:0
|13
|1
|3
|9
|10 - 25
|6
|12.
|0:0
|13
|0
|4
|9
|5 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|5.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|12.
|0:0
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|17 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (2)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4