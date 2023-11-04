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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Вольфсбергер
4:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
17' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
1:0
19' Гол
Mohamed Bamba
2:0
43' Гол
Augustine Boakye
47' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
3:0
71' Гол
Балло Тьерно
4:0
74' Гол
Augustine Boakye
90' Желтая карточка
Nikola Djoric
90'+4
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
11
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
12
Mohamed
Bamba
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
7
Florian
Jaritz
Вольфсбергер
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
0:9
Б
0:3
Б
3:4
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
30

Голов в среднем за матч

1.55
2

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.74
2.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
43

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.46
Augustine Boakye 4 0.31
Балло Тьерно 3 0.23
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.15
Забитцер Томас 1 0.08
Ридер Флориан 1 0.08
Омич Эрвин 1 0.08
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.54
Andy Irving 3 0.23
Florian Jaritz 2 0.15
Верницниг Кристофер 1 0.08
Kosmas Gezos 1 0.08
Christopher Cvetko 1 0.08
Nicolas Wimmer 1 0.08
Бонна Соломон 1 0.08
Aaron Schwarz 1 0.08
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 5 0
Augustine Boakye 2 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Mohamed Bamba 3 0
Манфред Шмид 1 1
Ляйтгеб Марио 2 0
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Nikola Djoric 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
4
22%
3
17%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
3
17%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1
Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
7.
Вольфсбергер
 13 4 5 4 19 - 19 17
8.
Рапид Вена
 12 3 6 3 25 - 15 15
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 13 1 2 10 10 - 27 5
12.
Аустрия Лустенау
 13 0 3 10 5 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
5.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
8.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 6 0 1 5 6 - 15 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Thierno Ballo сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Augustine Boakye бьет в цель!
    • 19'
      Augustine Boakye сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Mohamed Bamba бьет в цель!
    • 17'
      Turgay Gemicibasi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 4:0 Аустрия Клагенфурт онлайн

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