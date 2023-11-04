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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Цюрих
0:2
Второй тайм: 86'
Серветт
0'
0:1
4' Гол
Бедья Крис
0:2
63' Гол
Руй Стив
82' Желтая карточка
Дулин Давид

Ход матча

4'
0:1
Бедья Крис
(Кутеса Дерек)
61'
 
Болла Бендегуз
Кутеса Дерек
63'
0:2
Руй Стив
68'
Око-Флекс Армостронг
Боранияшевич Никола
 
68'
Герреро Адрия
Красничи Бледиан
 
75'
 
Кривелли Энцо
Бедья Крис
76'
 
Диба Самба
Конья Тимоте
76'
Ронер Фабиан
Окита Жонатан
 
76'
Сантини Иван
Маркезано Антонио
 
79'
 
Вуйоз Николя
Цунэмото Кэйго
82'
 
Дулин Давид

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
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Цюрих
Ничья
Серветт
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
4
Валльнер
Сильван
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
Цюрих
3-4-3
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Цюрих
Серветт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.59
1.34

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 (2) 0.46
Маркезано Антонио 5 0.38
Ронер Фабиан 2 0.15
Африйе Дэниел 2 0.15
Катич Никола 2 0.15
Мэтью Ифиний 1 0.08
Боранияшевич Никола 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Око-Флекс Армостронг 1 0.08
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 7 (1) 0.54
Кривелли Энцо 3 (2) 0.23
Кутеса Дерек 2 0.15
Стеванович Мирослав 2 0.15
Севрен Йоан 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Роделен Ронни 1 0.08
Руй Стив 1 0.08
Флюке Патрик 1 0.08
Мазику Брэдли 1 0.08
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 4 0
Катич Никола 3 0
Конде Шейк 3 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 3 0
Дулин Давид 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Севрен Йоан 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
12
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Серветт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
8
40%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
5
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Серветт

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Цюрих
 0:2 13 6 6 1 23 - 12 24
3.
Серветт
 2:0 13 6 4 3 20 - 17 22
4.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
5.
Люцерн
 12 5 3 4 17 - 19 18
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 0:2 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 2:0 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 0:2 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Кутеса Дерек сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Цюрих
    Ничья
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    84.00
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    3.40
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    3.45
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