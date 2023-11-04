Тур: 13. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
4'
0:1
63'
0:2
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Цюрих
Серветт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.59
1.34
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6 (2)
|0.46
|Маркезано Антонио
|5
|0.38
|Ронер Фабиан
|2
|0.15
|Африйе Дэниел
|2
|0.15
|Катич Никола
|2
|0.15
|Мэтью Ифиний
|1
|0.08
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|Камбери Линдрит
|1
|0.08
|Красничи Бледиан
|1
|0.08
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.08
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|7 (1)
|0.54
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.23
|Кутеса Дерек
|2
|0.15
|Стеванович Мирослав
|2
|0.15
|Севрен Йоан
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Руй Стив
|1
|0.08
|Флюке Патрик
|1
|0.08
|Мазику Брэдли
|1
|0.08
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|3
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
12
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Серветт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
8
40%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
5
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
57
48
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|2.
|0:2
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 19
|18
|6.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|25 - 29
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|21 - 21
|15
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|0:2
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5